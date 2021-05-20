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南投公布2個案！婦與女兒同桌共餐「喊喉嚨痛」　當晚送醫即採陽

▲▼南投縣長林明溱。（圖／翻攝林明溱臉書）

▲南投縣20日傳出有兩名個案採檢後驗出陽性反應。（圖／翻攝林明溱臉書）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府20日公布今年首次出現的2例醫院通報新冠肺炎採檢陽性個案，分別為名間鄉60歲女性和草屯鎮22歲女性，縣防疫指揮中心已完成兩個案足跡調查，其家人也均採檢為陰性；指揮官副縣長陳正昇強調，通報陽性個案是否列為確診，仍待中央統一認定公布。

衛生局長黃昭郎說明2個案採檢和通報過程指出，個案1為設籍名間鄉的60歲婦女，平時住在台北市萬華地區，14日早上7時49分至8時41分曾赴廣州街菜市場；18日上午10點13分，從台北轉運站搭乘國光客運返鄉，下午1點10分抵達南投市國光站，再步行到附近搭乘總達客運返回僅有女兒1人的名間住處，搭車過程均戴口罩，當晚與女兒在家同桌用餐時，個案提及有喉嚨痛和腹痛情形，餐畢即由其女兒陪同分乘機車於6點10分赴醫院就診，經醫院詢問旅遊史後安排採檢，當晚8點20分醫院通報衛生局該婦人為新冠肺炎陽性個案，衛生局立即以救護車接送個案前往醫院隔離治療，同時展開疫調，其女兒也在19日送醫採檢，採檢結果為陰性，並實施居家隔離。

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▲▼0520南投2起確診個案足跡。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼0520南投2起確診個案足跡。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼0520南投2起確診個案足跡。（圖／記者高堂堯翻攝）

個案2為草屯鎮22歲女生，15日下午2時至3時曾前往碧山路康青龍手搖飲店、寶雅超市等，17日下午4時至4時半曾前往台中市霧峰區霧峰郵局、麻古茶坊手搖飲店；19日中午14時因發燒、喉嚨痛及流鼻水等徵狀，由家人陪同騎機車至醫院採檢，行車過程中全程配戴口罩，經醫院採檢，結果於20日上午8時通報為新冠肺炎陽性個案，現於收治醫院隔離治療中。與其密切同住者經查計有4人，為案父母和其姊弟，經安排送醫採檢，20日中午12:30採檢結果為陰性，為確保安全，同住者4人已實施居家隔離。

黃昭郎指出，2案分別居住於名間鄉和草屯鎮，為維護社區民眾安全，南投縣環保局已在該2鄉鎮執行全區清潔消毒；2個案分別有往來台北、南投和台中、南投間的活動史，均進行個案足跡調查。

黃昭郎特別提醒，個案1所搭乘的大眾運輸交通工具，經警察局調閱監視器並確認所搭持國光號、總達客運班車，第一時間已通知業者實施深度清潔消毒和司機自主健康管理，但因公車未實施實聯制，呼籲在個案1搭車返家時間可能搭乘同班客運的乘客進行自主健康監測，一旦發覺健康有異狀，可隨時通報南投縣衛生局安排採檢。

南投縣政府指出，2案為醫院檢驗通報陽性個案，但如同台中大里「豆漿伯」由陽轉陰案例，仍有偽陽性的可能；依相關認定法規程序，是否正式列為確診個案，須由中央流行疫情指揮中心統一公布為準。

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