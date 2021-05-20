境外移入＋9！自菲律賓、美國、南非及印尼入境

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內新增295例，286例本土；9例境外移入；確診個案中新增1例死亡(案2683)。

指揮中心指出，今日新增之9例境外移入，分別自菲律賓(6例)、美國、南非及印尼移入。案2610為本國籍50多歲男性，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，5月9日自美國入境，5月15日於檢疫期間出現症狀，5月17日採檢，於今日確診。案2611至案2614、案2826、案2828為菲律賓籍移工4男2女，年齡介於20多至30多歲，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告，分別5月5日、5月6日入境，在臺期間並無症狀，於5月19日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。

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指揮中心表示，案2615為本國籍60多歲女性，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，5月11日自南非入境後於檢疫所進行採檢，於今日確診。案2827為印尼男性30多歲移工，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，於5月6日自印尼入境，在臺期間無症狀，於5月19日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。

指揮中心統計，截至目前國內累計297,481例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含265,558例排除)， 其中2,825例確診，分別為1,103例境外移入，1,669例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另8例(案530、案1589、1676、1591、1886、2067、2068、2528)移除為空號。確診個案中，15例死亡。

指揮中心籲請民眾落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。