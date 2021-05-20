公婆一南一北！尪怕無聊想「接來台中」看孫　網驚：全台大串連？

▲台中也有確診案，目前全台都危險，待在家防疫最安全。（圖／記者鄧木卿攝）



記者黃可昀／綜合報導

目前全台都是三級警戒，專家都呼籲民眾不要跨縣市移動，雙北居民也乖乖待在住家別往中南部跑，避免返鄉過程中增加染疫、病毒傳播風險，不過仍有人待不住，想要往相對安全的區域跑，一名人妻就因為該不該「接公婆來台中」和老公發生爭執。

人妻在PTT表示，她和老公小孩住在台中，公婆分別住在高雄與台北，老公今天提議公婆因為疫情無法出門上班，在家待久了沒事做很無聊，想說接他們來台中住幾天，「不會外出，就只待在我們家」，也順便讓公婆看看孫子，才不會被關在家太久悶出病。

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▲為了防疫，再無聊也該待在家。（示意圖／Pexels）



老公還強調，他會親自開車到南部與北部接公婆，不會搭乘大眾運輸工具「所以很安全」。不過原PO認為，「現在疫情這麼嚴重....我們各自在家不都是最安全的嗎？」萬一公婆來家裡玩個幾天，回去後出現不適症狀，那麼她和老公不就成了罪人？為了公婆與自己的孩子健康，她堅持大家都乖乖待在自己家、減少外出最安全。

在老公的觀念裡，陪爸媽比防疫更重要，甚至覺得原PO太自私，於是反嗆「如果換作是你爸媽，你還會這麼說嗎？」令原PO相當為難，彷彿自己成了不孝媳婦。

網友回應，「你是對的，現在就是不要跨縣市移動」、「你老公就是心存僥倖覺得不會這麼倒楣，實際上沒經過檢驗，誰都不敢說自己不是無症狀帶源者」、「你是對的！老人家高風險耶」、「我們連住附近的親戚都不敢見面」、「這種孝順只是自我滿足，根本不顧老人移動以及接觸你們造成的風險」、「而且還一南一北，要到台中大串連是嗎= =。」