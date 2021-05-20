阿里山二延平步道涼亭泡茶　轉觀景監視器自拍...5人沒戴口罩慘了

▲民眾於二延平步道涼亭泡茶，逕自將景觀監控系統轉向自拍自己泡茶看夜景得意模樣，5個人未戴口罩被清楚拍下。（圖／翻攝阿里山新印象）

記者翁伊森／嘉義報導

全台忙防疫，每個民眾口罩戴好戴滿，卻仍有少數民眾為呼吸新鮮空氣挑戰政府政策。阿里山風景管理處設於二延平觀景台的環景監視系統清楚拍下5民眾於當地涼亭泡茶聊天，看夜景，但沒有一個人「戴口罩」，民眾荒謬舉動被清楚拍下上傳至社群臉書「阿里山新印象」，引發各界撻伐。

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▲官方臉書社群「阿里山新印象」將民眾未戴口罩拍下過程公告。（圖／翻攝阿里山新印象）

官方臉書社群「阿里山新印象」寫下：

#小編這次真的不打馬賽克了，就在昨天宣布全台提升至三級警戒的同時，這「五名」遊客，「不戴口罩」來到了二延平步道頂端涼亭「轉動二延平即時影像鏡頭」只為了讓大家看他們群聚!?而且轉動幅度達到180度，極可能造成機器支架損壞，當初建置即時影像目的，實為讓民眾一睹阿里山之美，沒想到還是有遊客為一己私利而擅動公物!

尤其是在這疫情嚴峻的情勢下，做出危害公眾之事，著實令人不齒!

希望大家能夠一同愛護所有公物資源

在疫情期間好好待在家裡，不要再亂跑了!!

#這是二延平即時影像遭轉動第二次

#希望不要再有下一次了

違規通報專線：

破壞公物(亂轉即時影像鏡頭)及違規行為(該區設施禁止從事炊煮、露營、生火，或搭設休閒露營車或車體活動房屋等類似構造物等行為，以避免影響在地觀光遊憩品質) 通報專線:公田派出所 （05）258-6114

網友看見紛紛表示，「太誇張了」「不良示範」「！希望有網友搜出這些人，好讓阿管處可以對他們開罰」

影片中清楚拍下5名男女將泡茶器具帶到涼亭，邊泡茶邊看夜景及雲海，更將阿里山風景管理處的觀景監視器轉向自己做「實況轉播」，但全場未戴口罩的樣貌也被監視器清楚拍下，全台為了防疫提升風聲鶴唳的當下，這幾位民眾為求享樂未戴口罩做好防疫措施的不良示範也實在讓人搖頭。

阿里山風景管理處副處長陳榮欽表示，除了譴責民眾不當行為，也同步請公田派出所以車追人，由於影片中民眾未帶口罩，依據傳染病防治法，強制戴口罩，未佩戴口罩且經勸導不聽者，罰款3000到1萬5千元。

另外毀壞觀景監視器為毀損公物罪屬於非告訴乃論，將請廠商鑑價後對民眾求償。

也由於民眾於當地泡茶、野炊，依據發展觀光條例第64條第2項，禁止從事炊煮、露營、生火，或搭設休閒露營車或車體活動房屋等類似構造物等行為，違反者依處新臺幣五千元以上一百萬元以下罰鍰。