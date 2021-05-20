「國軍速打疫苗」　蔡英文下令國防部儘速規劃確保戰力

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文20日上午前往國防部視察國軍疫情指揮中心，並以視訊方式聽取三軍醫院及陸軍33化學兵群簡報。蔡英文在致詞時，特別提醒軍方儘速規劃，讓國軍儘速施打疫苗。

▲總統蔡英文視察國防部。（圖／總統府提供）

在蔡英文第二任期屆滿一年，適逢國內疫情升溫之際。蔡英文上午安排前往國防部視察國軍疫情指揮中心，並以視訊方式聽取包括三軍總醫院、松山分院、國軍台中、桃園、高雄總醫院及陸軍33化學兵群等單位之專案支援簡報。

蔡英文致詞時表示，這幾天疫情升高，從篩檢、疫調、消毒到阻斷傳播鏈，每天都在和病毒賽跑，這段期間國軍各單位配合防疫和戰備，除了堅守崗位，也提供支援，有國軍在，讓大家很安心。

隨後，蔡英文也提醒國軍三件事。第一，全國第三級警戒，她要請國軍全力配合防疫，目前全國進入第三級警戒，防疫標準是全國一致的，每一個縣市都不能被遺漏。

蔡英文表示，化學兵支援各縣市消毒、三總派員支援快篩、軍備局協同檢疫所整備，這些都是我們在這段期間要承擔起來的工作。

蔡英文指出，三總松山分院現在已經要轉型成為中央防疫的專責醫院，以及國軍總醫院支援集中檢疫所，每項任務都需要大家繼續來配合。

第二，蔡英文提醒，全國專注防疫的同時，共機共艦依舊不時的侵擾，大家要密切監偵周邊海空域並妥為處置，更要提高警覺、維持戰備、堅守崗位，保護國家安全。

蔡英文說，最近因為疫情關係，很多擾亂民心士氣、別有用心的假訊息出現，像是化學兵「消毒藥劑非常毒」的攻擊，也引起民眾的緊張，這是認知作戰，也是壓力測試。

第三，蔡英文指出，保持健康就是保持我們國軍的戰力，現在開放國軍弟兄施打公費疫苗，疫苗也都陸續到位，她要求國防部、軍醫局儘速規劃，讓我們弟兄姊妹能夠依序施打，讓大家在崗位上有多一層的保護。

最後，蔡英文表示，防疫視同作戰，能打贏整場戰爭的，一定是準備充足、士氣高昂的部隊。這一仗，我們一定會贏，也請大家跟我一起打贏這一仗。