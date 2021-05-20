大陸天眼FAST新發現201顆脈衝星　最遠在銀河系之外

▲大陸天眼FAST為全球靈敏度最高的電射望遠鏡。（圖／翻攝自新華社）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家天文台研究團隊近日利用天眼FAST望遠鏡（Five hundred meter Aperture Spherical Telescope）觀測到201顆新脈衝星並於今（20）日在學術期刊《天文和天體物理學研究》上正式發表。據了解，這批新發現的脈衝星，有幾顆距離非常遠，或在銀河系之外，對就銀河系電子分布具重要意義。

▲大陸天眼近日觀測到201顆新脈衝星。（圖／翻攝自新華社）

《央視》報導，作為FAST重大優先觀測項目之一，脈衝星快照巡天項目於2020年初正式開啓觀測。截至今年3月，該巡天項目共計觀測了約126平方度的銀道面區域，新發現了201顆脈衝星。

大陸國家天文台研究員韓金林指出，「特別有意思的是我們還發現幾個脈衝星，它們的距離顯得特別遠，好像是銀河系之外的，實際上是受銀河系旋臂的影響，因此這些脈衝星可能對我們理解銀河系的電子分布有重要的意義。 」

據悉，脈衝星是大質量恆星死亡後的殘骸，為研究宇宙極端環境中物理規律的理想實驗室。FAST為全球靈敏度最高的射電望遠鏡，配備的19波束L波段接收機，成為世界上最強大的脈衝星搜尋利器。

韓金林表示，這次大規模發佈的脈衝星種類非常齊全，對這些脈衝星進行長期的監測，有可能對天體輻射、引力理論檢驗等學科前沿具有重要的推進作用。