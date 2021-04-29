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影／直擊陸首座太空站「天和」核心艙升空　2022年正式啟用

記者魏有德／綜合報導

大陸首座太空站主體「天和」核心艙今（29）日於海南文昌航天發射場發射升空。據悉，天和核心艙是太空站的關鍵艙段，如同大樹的樹幹，其餘功能性艙段都會安裝在它的接口上，不斷向外延伸。

 ▲大陸首座太空站主體「天和」核心艙29日於海南文昌航天發射場發射升空。（圖／翻攝CCTV+）

▲大陸首座太空站主體「天和」核心艙4月29日於海南文昌航天發射場發射升空。（圖／翻攝CCTV+）

《央視》報導，搭載「天和」核心艙的長征五號B遙二運載火箭已完成推進劑加注，計劃於29日中午11時許發射升空。長征五號B運載火箭作為新一代運載火箭，為低溫火箭，面臨著低溫推進劑加注問題和複雜的發射前流程，因此，發射前準備完成的狀態並不是越早越好，而是要嚴格按照時間要求精准地完成。

▲「天和」核心艙為太空站主體，可連接其餘艙室供太空科學家使用。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲「天和」核心艙為太空站主體，可連接其餘艙室供太空科學家使用。（圖／翻攝澎湃新聞）

至於外界關注的太空站「天和」核心艙比五層樓房還要高，直徑比火車和地鐵的車廂還要寬不少，體積則是比國際空間站的任何一個艙位都大，太空人入駐後，活動空間非常寬敞。

▲陸首座太空站天和核心艙由長征火箭搭載於4月29日發射。（圖／CFP）

▲陸長征火箭搭載「天和」核心艙準備發射。（圖／CFP）

此外，核心艙的重量相當於三輛大客車的空重重量，也超過國際空間站的任何一個艙段。假使神舟太空船是一輛轎車，天宮一號和天宮二號就相當於一室一廳的房子，而太空站就是三室兩廳還帶儲藏空間，算是太空中的「豪宅」。

這次發射的「天和」核心艙由節點艙，大、小柱段，後端通道和資源艙組成，發射升空後，將為太空人提供太空科學研究和居住環境，可讓科學家長期在軌駐留，承接載人太空船和貨運太空船的對接停靠。

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