　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

不顧霍金生前警告別碰外星人！　大陸宣布「天眼」有新發現

▲▼中國天眼。（圖／翻攝自新華社、中新社）

▲天眼從計畫到完工歷時22年，面積相當於30個足球場大。（圖／翻攝自新華社）

記者崔子柔／綜合報導

大陸位於貴州的世界最大射電望遠鏡FAST（Five hundred meter Aperture Spherical Telescope，又稱天眼）在2016年9月25日落成，去年1月11日啟用，近日透過官媒宣布，「中國天眼有了新發現」。

根據《新華社》、《解放軍報》報導，「中國天眼有了新發現」，天文台博士姚菊枚指出，巨大質量的恆星死亡時，會以超新星爆炸方式催生出「脈衝星」這類中子星，比先前有更快的運動與自轉速度，年輕的脈衝星的徑向速度（radial velocity）通常與自轉軸「共線」。

▲史蒂芬·霍金（Stephen Hawking）生前所使用的呼吸機，曾陪伴他走遍世界各地。（圖／達志影像／美聯社）

▲史蒂芬·霍金多次警告別碰外星人。（圖／達志影像／美聯社）

相關論文6日發布在《自然．天文學》期刊（Nature Astronomy），分析編號「J0538+2817」脈衝星的位置與速度得出，這次大陸科學團不同於以往使用平面的角度，改以「3D」的觀點進行研究，因此還測出脈衝星的三維速度與運動方向。

英國物理學大師霍金曾做出許多重要突破，包括「彭羅斯–霍金奇性定理」、「霍金輻射」等，受到許多人景仰，他也堅信「外星人存在」，生前曾公開反對大陸進行天眼計劃，警告不要接觸外星人，龐大的設備會使外星人更容易發現地球，有可能會帶來浩劫。

ET快訊
婆婆拒讓媳婦回娘家祭拜親父　超強後援出馬1句話讓婆閉嘴
不顧霍金生前警告別碰外星人！　大陸宣布「天眼」有新發現
這妳本人嗎？網路約砲見本尊傻眼　正妹神回一句話瘋傳
雞排妹、陳沂深夜對決！「奪命連環扣」直球對決　私訊截圖曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

不顧霍金生前警告別碰外星人！　大陸宣布「天眼」有新發現

這妳本人嗎？網路約砲見本尊傻眼　正妹神回一句話瘋傳

紅衣女拍抖音25樓墜亡！「遺書全文曝光」…驚悚內容只有名字是手寫

喜得冠軍馬　「野甜男孩」丁真獲「永久賽馬王子」獎　

吳釗燮接受澳媒專訪　國台辦：公然散佈「台獨」言論

高中妹行李「放肛塞、皮鞭」　被車站變態安檢員「偷拍取笑」

長征5B火箭最快8日墜落！陸：採特殊設計「大部分在大氣層燒毀」

為了逃避坐牢狂生子！　女10年連生5孩「來不及再懷孕」這次慘了

嚇到尿！風大「玻璃棧道」碎了　遊客慘掛「260公尺高空」軟腳

小熊維尼被屁孩痛毆「落寞離場」　沒品父還嗆：為難小孩幹嘛？

王彩樺18歲正妹女兒「婉拒10通告」　唸她的手寫卡片淚崩「是我的動力跟愛」

「輾警腳風暴」遭網友撻伐... 憤怒警哀怨請辭！長官命休假冷靜

3顆阿金頭靠窗邊賣萌冒出！眼神全盯飼主：要開飯了嗎

巡邏遇昏厥民眾！緊急鳴笛開道 暖警「路口遭撞摔倒」也進醫院

GAI遭爆「我給你吃」露骨調情對話 網揪時間軸驚：王斯然被劈腿！　

狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！

松山分局翻版！轎班班頭衝警局　要求放人嗆：通緝有比神明重要？

中正女大生失蹤！男友恐涉重嫌 家中疑搜出骨骸...還肢解流浪貓

F級「Swag女神」節目中疑走光　上衣滑落北半球…Sandy目睹秒救援

又見橡皮艇偷渡！陸男划到金門　帶「16顆豬肉水餃」海巡急銷毀

不顧霍金生前警告別碰外星人！　大陸宣布「天眼」有新發現

這妳本人嗎？網路約砲見本尊傻眼　正妹神回一句話瘋傳

紅衣女拍抖音25樓墜亡！「遺書全文曝光」…驚悚內容只有名字是手寫

喜得冠軍馬　「野甜男孩」丁真獲「永久賽馬王子」獎　

吳釗燮接受澳媒專訪　國台辦：公然散佈「台獨」言論

高中妹行李「放肛塞、皮鞭」　被車站變態安檢員「偷拍取笑」

長征5B火箭最快8日墜落！陸：採特殊設計「大部分在大氣層燒毀」

為了逃避坐牢狂生子！　女10年連生5孩「來不及再懷孕」這次慘了

嚇到尿！風大「玻璃棧道」碎了　遊客慘掛「260公尺高空」軟腳

小熊維尼被屁孩痛毆「落寞離場」　沒品父還嗆：為難小孩幹嘛？

李家同自爆「高中帥如利路修」　畢業照曝光！感嘆：生不逢時

不顧霍金生前警告別碰外星人！　大陸宣布「天眼」有新發現

比爾蓋茲前妻「每晚砸360萬」租私人小島放風　遭爆2人非和平分手

不爽普侯斯走得沒尊嚴　神之右手、老爹怒嗆天使可恥

佩甄和老公下午開戰「爽喊好舒服」　門一開…4長輩全坐在客廳尬笑

IU撞衫TWICE志效憑顏值霸佔不敗地位　「她」胸前特別緊洩漏好身材

長征火箭墜毀中！今晚跟台灣擦邊而過　最新殘骸照曝光

HONDA「平價黃牌CB350」交車還要再等等！印度本田停工到5月中

看過上百房！還沒買　安心亞怨高房價「只求25坪」

女童生吞蠕動肥蟲「補充蛋白質」！　辣媽被網友譙爆急喊冤

大胸部女生的7種日常困擾　彎腰撿筆也能變大家的獵物

大陸熱門新聞

26樓掉電鑽　1歲嬰被砸頭身亡

紅衣女「拍抖音」墜亡！桌上找到白色藥瓶

麻醉劑量不足！她手術時清醒感受「皮肉被劃開」

10年生5孩躲坐牢　女來不及懷孕慘了

這妳本人嗎？網路約砲見本尊傻眼　正妹神回覆

不顧霍金生前警告！大陸宣布「天眼」有新發現

屁孩痛毆小熊維尼　沒品父還護航

高中妹行李放肛塞　被車站安檢員拍照取笑

困故障電梯無人理！13歲少年自救失敗變形慘死

丁真獲頒「永久賽馬王子」獎

喝醉招惹大狗　男差點被咬死

玻璃棧道炸裂！遊客慘懸250公尺高空嚇尿

詭異紅衣女自拍抖音　25樓陽台墜落慘死

逛市場見魚肚異常鼓起　剖開見「驚人一幕」

更多熱門

相關新聞

人類首次接到「外星來電」！

人類首次接到「外星來電」！

位於中國貴州的「中國天眼」FAST（直徑500公尺的球面無線電望遠鏡），日前首次捕捉到了距離地球約30億光年的銀河系內快速電波爆發（FRB），又被稱為宇宙中的「閃光燈」。然而英國知名物理學家霍金生前卻曾多次警告，「不要接觸外星生命」，擔心此舉可能「太過冒險」。

山坡偷整地怕被發現　噴綠漆抗衛星照...輸贏曝

山坡偷整地怕被發現　噴綠漆抗衛星照...輸贏曝

霍金生前使用的呼吸機　家人捐出

霍金生前使用的呼吸機　家人捐出

國道天眼系統增5處　3項違規罰3至6千

國道天眼系統增5處　3項違規罰3至6千

天眼上線抓三寶！11月9大新制上路

天眼上線抓三寶！11月9大新制上路

關鍵字：

天眼霍金

讀者迴響

熱門新聞

F級「Swag女神」節目疑走光　吳姍儒目睹驚呆

老公跟弟媳上摩鐵！人妻崩潰：不敢讓弟弟知道

26樓掉電鑽　1歲嬰被砸頭身亡

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

丟30萬買航運股「賺1100萬」操作方式曝：沒賠過

徐乃麟摔麥走人「我不錄了」！

輾腳警怒提告！學長傻眼嗆丟臉：誰挺得下去

連千毅「7層樓8房電梯豪宅」200坪內部超豪奢

影／輾警腳風暴網友撻伐...憤怒警轉哀怨請辭！

「全部告！」輾腳警不忍了：寧願不要工作

紅衣女「拍抖音」墜亡！桌上找到白色藥瓶

雞排妹「御用律師」涉勾結賣淫集團　鄭家純回應了

1天狂喝4杯飲料！23歲男「下面裂開吐白醬」看傻了

阿嬌瘦回女神樣！　現場畫面出賣「真實身材」

5人聚餐2500元！他拿7折券「我不出錢了」全場錯愕

更多

最夯影音

更多
王彩樺18歲正妹女兒「婉拒10通告」　唸她的手寫卡片淚崩「是我的動力跟愛」

王彩樺18歲正妹女兒「婉拒10通告」　唸她的手寫卡片淚崩「是我的動力跟愛」
「輾警腳風暴」遭網友撻伐... 憤怒警哀怨請辭！長官命休假冷靜

「輾警腳風暴」遭網友撻伐... 憤怒警哀怨請辭！長官命休假冷靜

3顆阿金頭靠窗邊賣萌冒出！眼神全盯飼主：要開飯了嗎

3顆阿金頭靠窗邊賣萌冒出！眼神全盯飼主：要開飯了嗎

巡邏遇昏厥民眾！緊急鳴笛開道 暖警「路口遭撞摔倒」也進醫院

巡邏遇昏厥民眾！緊急鳴笛開道 暖警「路口遭撞摔倒」也進醫院

GAI遭爆「我給你吃」露骨調情對話 網揪時間軸驚：王斯然被劈腿！　

GAI遭爆「我給你吃」露骨調情對話 網揪時間軸驚：王斯然被劈腿！　

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面