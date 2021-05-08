不顧霍金生前警告別碰外星人！　大陸宣布「天眼」有新發現

▲天眼從計畫到完工歷時22年，面積相當於30個足球場大。（圖／翻攝自新華社）



記者崔子柔／綜合報導

大陸位於貴州的世界最大射電望遠鏡FAST（Five hundred meter Aperture Spherical Telescope，又稱天眼）在2016年9月25日落成，去年1月11日啟用，近日透過官媒宣布，「中國天眼有了新發現」。

根據《新華社》、《解放軍報》報導，「中國天眼有了新發現」，天文台博士姚菊枚指出，巨大質量的恆星死亡時，會以超新星爆炸方式催生出「脈衝星」這類中子星，比先前有更快的運動與自轉速度，年輕的脈衝星的徑向速度（radial velocity）通常與自轉軸「共線」。

▲史蒂芬·霍金多次警告別碰外星人。（圖／達志影像／美聯社）



相關論文6日發布在《自然．天文學》期刊（Nature Astronomy），分析編號「J0538+2817」脈衝星的位置與速度得出，這次大陸科學團不同於以往使用平面的角度，改以「3D」的觀點進行研究，因此還測出脈衝星的三維速度與運動方向。

英國物理學大師霍金曾做出許多重要突破，包括「彭羅斯–霍金奇性定理」、「霍金輻射」等，受到許多人景仰，他也堅信「外星人存在」，生前曾公開反對大陸進行天眼計劃，警告不要接觸外星人，龐大的設備會使外星人更容易發現地球，有可能會帶來浩劫。