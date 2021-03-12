陸新型火箭長征七號A成功發射　運載能力可提升至7噸

▲大陸長征七號A遙二運載火箭順利發射，搭載新技術驗證系列衛星九號。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸運載火箭技術研究院（下稱火箭院）研製的長征七號A遙二運載火箭今（12）日在海南文昌衛星中心成功發射，將新技術驗證系列衛星九號送入太空軌道。總指揮孟剛表示，「長征七號A運載火箭的發射成功，不僅實現我國中型運載火箭的更新換代，而且將有力帶動和牽引未來大中型衛星的升級換代。」

▲大陸長征七號A遙二運載火箭。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，隨著航天技術不斷發展，高軌軌道衛星發射重量增加到6噸至7噸左右，發射需求旺盛，長征家族迫切需要引入一位「新成員」扛起重任。最新型的長征七號A能將運載火箭地球同步轉移軌道運載能力從5.5噸提升至7噸。

數據顯示，長征七號A火箭全長60.1公尺，芯一級、芯二級直徑3.35公尺，芯三級直徑3公尺，助推器直徑2.25公尺，起飛重量約573噸，地球同步轉移軌道運載能力不低於7噸，奔月軌道運載能力不低於5噸，同時具備零傾角軌道、奔月軌道等高軌發射能力。

目前大陸具備高軌道發射能力的主力運載火箭，能夠將5.5噸的有效載荷送到地球同步轉移軌道，具備7噸運載能力的長征七號A火箭，未來能在36000公里的地球同步軌道上與5.5噸運載能力的長征三號甲系列火箭、14噸運載能力的長征五號火箭一起形成更加優化、合理的能力佈局，將大力提升進出宇宙的能力，助力推進高軌道衛星組網建設。

▲長征七號A火箭的助推器不單獨分離，為全球首度使用該技術的新型火箭。（圖／CFP）

值得注意的是，長征七號A火箭的助推器不單獨分離，助推器和芯一級結合在一起，當火箭起飛後173秒左右，同芯二級分離。如此設計便可少配備一套分離系統，從而降低系統整體的複雜度，提升火箭可靠性和經濟性，是全球航太科技產業首度運用該項技術的火箭。