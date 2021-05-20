曙光？北市快篩陽性率11%→4.7%　防疫專家說話了

記者徐政璿／台北報導

台北市自14日設立快篩站以來，陽性率已從11%降至4.7%。對此，防疫專家、中華民國防疫學會理事長王任賢19日在ETtoday《雲端最前線》節目中直言，11%為何會下降，因為雙北做了很廣泛的篩查，並將被篩到的病人關起來，病例就會減少，「所以這就告訴你，逆時中才會對！」

王任賢指出，北市快篩做的是「抗原篩查」，與過去彰化、北榮做的血清調查不同，「抗原篩查」是調查現在有多少病人，「所以一篩篩出了11%，嚇死人！以前認為台灣沒有社區感染，結果現在一篩就篩出這數字」。

王任賢進一步說，北市的陽性率11%為什麼會下降，就是因為新北、台北都做了很廣泛的篩查，且做了以後，這些被篩檢到的病人就關起來，讓病例數減少，「所以這就告訴你，『逆時中』才會對！『順時中』就錯了，就這麼簡單！」

此外，王任賢在同日（19日）接受廣播時也指出，疫情確診數會朝拋物線式上升，「要讓拋物線出現折點，需要時間」，他呼籲民眾除了口罩戴好戴滿，維持手衛生，「摸口鼻前一定要洗手」，因為病毒可能在環境中出現。

王任賢不否認，在過去一年中台灣疫情是安全的，他說明如果有疫情，在重症病例也會篩到，「但確實是沒有的」，加上配合秋冬專案時也曾落實在醫療院所普篩，他認為「4月份前台灣真的是沒有疫情的」，但由於防疫單位觀念未調整，一遇到破口就造成疫情爆發。

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