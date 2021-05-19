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影／北市快篩陽性率連5天下降！醫：逆時中政策做對了

新聞節目中心／綜合報導

國內疫情延燒，5天累計暴增逾1200例本土確診個案，各地方政府紛紛繃緊神經加強防疫；其中，台北市自14日設立快篩站以來，至18日陽性率已從11%降至4.7%。對此，防疫專家、中華民國防疫學會理事長王任賢19日在ETtoday《雲端最前線》節目中直言，11%為何會下降，因為雙北做了很廣泛的篩查，並將被篩到的病人關起來，病例就會減少，「所以這就告訴你，逆時中才會對！」

▲▼ 中華民國防疫學會理事長王任賢。（圖／翻攝雲端最前線）

王任賢指出，北市快篩做的是「抗原篩查」，與過去彰化、北榮做的血清調查不同，「抗原篩查」是調查現在有多少病人，「所以一篩篩出了11%，嚇死人！以前認為台灣沒有社區感染，結果現在一篩就篩出這數字」。

王任賢進一步說，北市的陽性率11%為什麼會下降，就是因為新北、台北都做了很廣泛的篩查，且做了以後，這些被篩檢到的病人就關起來，讓病例數減少，「所以這就告訴你，『逆時中』才會對！『順時中』就錯了，就這麼簡單！」

談及過去政府主張不普篩，王任賢則說，「這又是他們腦筋轉不過來的一個作法」，而自己過去也是「順時中」，主張不要篩，那是因為若將篩查當作「子彈」，「過去台灣沒有敵人，你發空包彈做什麼？對空鳴槍幹什麼？」但如今敵人來了，「當然要開槍啊！一開槍發現子彈不夠啊！」所以觀念必須要轉過來。

▲▼0519疫情指揮中心記者會。（圖／疫情指揮中心提供）

王任賢也補充，這是屬於「兩個政策」，去年一年及今年、社區感染爆發都是不一樣的，過去台灣過了太多順風順水的日子，「他以為這次也是順風順水，可是沒想到一個閃失後，又加上他不想承認這是一個社區感染，所以他的動作就慢了！」

主持人楊文嘉追問「哪個閃失？」王任賢指出，先前政府一直不承認諾富特及機師的家庭聚集，是個社區感染爆發，「他不承認，那不承認也好，就要照著社區感染去做！但他不想做，因為不想承認社區感染，幹嘛動作上做出來？大家知道有時候很多政策是只能做不能說的」，不過不說可以，但一定要做，「他卻沒有做」。

《雲端最前線第1029集完整節目FB》

《雲端最前線第1029集完整節目Youtube》﻿

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