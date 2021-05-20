簡訊實聯制進站！他搭火車「抓出2盲區」怕爆：都擠一起掃QRcode

▲想搭火車，乘客得先完成「簡訊實聯制」。（圖／交通部）

網搜小組／鄺郁庭報導

「從簡訊實聯制出來後，火車站馬上強迫簡訊回報才可進站。」有網友20日一早在PTT的Gossiping板上貼文，指出簡訊實聯制還是有盲區，第1點是他已經有實名登記的信用卡一卡通，但還是有站務員把他攔下來；第2點則是很多人可能不會用，就擠在一起問站務員，不禁質疑「是否有安全距離不足的疑慮？」

這位網友發文問卦「搭火車進站前用簡訊實聯制安全距離不足」，文中指出2點他覺得不合理的情況，第1點是「我使用信用卡一卡通（已實名登記），問了員工，有些站說可以直接過，有些站還是強迫簡訊回報才准進站。」

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再來是第2點，他說自己看到有很多長輩不會用，擠在一起刷QR code不說，這一群人就卡在票口前，其他乘客想進站，還得穿越一群人，「這樣是不是增加防疫破口？雖然大家都有戴口罩，大家擠超近我還被踩到腳，是否有安全距離不足的疑慮？」

原PO也補充，站務人員在教長輩用簡訊實聯制時也是離超近，還幫忙拿對方手機操作，讓他覺得這個舉動頗危險，「安全距離更是不行，站務人員的手不知道連續拿過幾台手機。」

▲有網友搭火車時，發現簡訊實聯制害很多長輩卡在票口學怎麼使用。（示意圖／交通部）

本站稍早曾報導《1張圖學會「簡訊實聯制」 5秒3步驟！唐鳳讓防疫變方便》，其實簡訊實聯制並不難，一共會有3種情況，首先是搭火車、進超商時會遇到的狀況，「一、掃描QR Code，自動出現場所代碼簡訊與收件人1922，送出簡訊即完成實聯。」

再來，如果是去外面店家消費，「二、使用疾管家LINE頻道的附加功能。1、打開LINE疾管家官方頻道。2、開啟掃描功能。3、掃描店家QR Code。4、按下連結。5、發送簡訊。」

如果手機沒有照相功能（無法掃描QR code），只要「1、打開簡訊功能。2、收件人輸入1922。3、訊息欄位入店家碼。4、發送簡訊。」就可以了。