5賣場可用簡訊實聯「5秒通關」！各大「量販超市」防疫新規一次看

▲家樂福家樂福、頂好超市24小時營業門市調整營業時間。（圖／記者林敬旻攝）

記者蕭筠／台北報導

國內疫情嚴峻，全台進入三級防疫警戒，禁止室內5人、室外10人以上社交聚會，並關閉8大場所，而賣場並未在此次關閉範圍內，故會維持正常營業。為加強防疫，各大量販超市宣布提升防疫措施，《ETtoday新聞雲》整理賣場最新相關規定，像是家樂福、頂好超市暫停24小時營業，另有5大通路也可使用政府「簡訊實聯制」，最快5秒就能順利通關。

簡訊實聯制只需3步驟即可完成登記，分別是掃描店家QR Code、按下連結、發送簡訊，全程無須填寫任何資料，也不需要網路、不須仰賴LINE通訊軟體，只要有簡訊功能之手機都能使用，民眾只要開起簡訊功能，手動輸入店家代碼，傳送訊息即可。

▲各大賣場超市防疫新規、限購令一次看。（圖／記者湯興漢攝）

●量販

●家樂福

家樂福全台超市、頂好超市即日起至5月28日暫停24小時營業門市，並改為上午7時至晚上10時止營業，而2家24小時營業量販店包括桂林店、蘆洲店，也調整自上午8時至凌晨3時營業，並視疫情狀況再做調整。目前全門市包括量販、超市、頂好超市、Jason’s分店暫停試吃外也實施「簡訊實聯制」，只要掃描QR Code花費5秒即可入店。

另，館內公共區域也有相關管制，其中，量販店將關閉店內用餐區、顧客休息區、飲水機、會員免費咖啡、閱讀區、磨豆機、遊戲區及遊戲機、按摩椅；超市同暫停開放店內用餐區、顧客休息區、廁所、飲水機、磨豆機；而頂好超市部分也不提供店內用餐區、顧客休息區及廁所使用。提醒目前雙北地區也暫停供當日配送、外送平台服務。

採買限制：量販超市、頂好超市、Jason’s等賣場，包括泡麵、麵條、罐頭每人限購2組；水每人限購1箱；衛生紙每人限購1袋；口罩每人限1盒；酒精、洗手乳、漂白水，消毒液等每人限2瓶或2盒。

●好市多

好市多全門市暫停試吃、用餐區餐桌椅全撤以及進行人流控管，減少2成人流入賣場，並加強消毒頻率，目前也實施「實聯制」，凡會員購物時出示會員卡結帳，即可完成實聯登記，若出賣場未推推車者，也會有員工上前請求出示會員卡，若沒有就須手寫登記，近日也將跟進改為「簡訊實聯制」，更輕鬆完成登記。

另，雙北地區包裹類即起不提供進屋及配送上樓服務，大樓則僅配送至管理室，大型家俱、需安裝商品及部份商品除外。另，

採買限制：衛生紙、口罩等用品每人限購1串、1盒，其他防疫相關品項於價格牌上註明限購資訊。

●愛買

愛買即日起全台門市關閉即食區，全數改為外帶，兒童遊戲區同步不開放，人多時也採人流管制，而賣場試吃也暫停；另，目前全門市也改為「簡訊實聯制」，民眾一樣掃描入口處QR Code即可快速進入店內。

採買限制：酒精、口罩、衛生紙等每人限購1件；水、泡麵、罐頭等每人限購2件。

●大潤發

大潤發全門市實施「實聯制」，凡進入賣場之消費者須留下姓名、聯絡電話等資料，相關資料也將於28天內銷毀；另目前有新北、桃園、嘉義、台南等門店也暫停試吃、試用。

採買限制：水、泡麵、罐頭、衛生紙、酒精、口罩每人限購2組。

●超市

●全聯

全聯即起跟進「簡訊實聯智」，同步於「PX Pay」APP中開通「實聯制」功能，會員只需打開APP後點擊「PX Pay防疫新生活專區」，接著掃描各門市QR Code碼，無須填寫任何資料，僅需點選同行人數即可快速通關，過程只有3步驟、3秒內就能完成；非會員者也可以相機掃描各店QR Code碼輸入姓名、聯絡電話及同行人數等，同樣可快速進入店內。

另，全門市也暫停所有試吃、試飲活動，有販售阪急現烤麵包之門市也將於上架前完成裝袋，並暫停開放消費者使用廁所與使用微波爐、進入賣場也須戴口罩。

採買限制：無

●美廉社

美廉社即起全門市實施「簡訊實聯制」，而「開放式熟食」包含茶葉蛋、烤番薯、哈燒櫃等將於5月22日暫停販售。

採買限制：米、水、泡麵、罐頭、衛生紙每人限購2項。