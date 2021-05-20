計程車「簡訊實聯制」即起上路！車內禁飲食　市區公車也急跟進

▲台灣大車隊乘客使用手機掃描車內張貼QR code條碼，即可透過簡訊傳送每位司機專用場所代碼給收件人1922。（圖／台灣大車隊提供）

記者賴文萱／台北報導

因應全台疫情警戒標準提升至第3級，交通部長王國材隨即要求公共運輸建置QR實聯制，除了台鐵、高鐵以外，包含國道客運、公路客運、捷運、市區公車也要在5月23日前建置好，計程車則在5月26日前完成。台灣大車隊今（20）日宣布，已即刻完成申請導入上路，另外，國光客運營運的市區公車也皆在第一時間上線。

計程車業「台灣大車隊」今表示，於行政院推出「簡訊實聯制」措施後即刻完成申請導入，未來全台民眾出門只要選擇搭乘台灣大車隊，都能落實實聯制登記追蹤。

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▲台灣大車隊乘客使用手機掃描車內張貼QR code條碼，即可透過簡訊傳送每位司機專用場所代碼給收件人1922。（圖／台灣大車隊提供）

乘客使用手機啟用掃描車內張貼或司機手機出示的QR code條碼，即可透過簡訊傳送台灣大車隊每位司機專用場所代碼給收件人1922，簡單快速完成且無須擔憂個資隱私問題。不只方便中央流行疫情指揮中心掌握疫調，也讓司機與乘客們的健康照顧，在國內疫情嚴峻時期獲得更妥善的保障。

另外，交通部昨也要求強化防疫，營運計程車需落實全程戴口罩及禁止飲食，每趟載客完畢應立即清潔消毒1次，每日收班進行深度清潔消毒。

▲▼國光客運經營的嘉義市電動公車與新北泰山五股市區公車皆在第一時間上線。（圖／國光客運提供）

國光客運表示，除了國道路線已要求實聯制之外，國光客運經營的嘉義市電動公車與新北泰山五股市區公車，也皆在第一時間上線。今日一早，嘉義市區22輛電動公車已全數完成行政院版統一實聯制，乘客只要以手機掃描QRcard登車，即可快速留下足跡。

國光客運經營578、579與582等路線泰山五股等地的新北市區公車，也在今天凌晨全體動員，在出車前完全張貼建置完成。

首都客運總經理李建文表示，首都客運集團旗下的國道客運，400輛車現在都已經張貼簡訊實聯制的QRcode上路了，至於4000多輛的市區公車，也正在全力製作跟張貼中，希望能在下午尖峰前都完成。

李建文說，國道客運部分都張貼在每個座位前面，市區公車跟大型公車，車上會貼10張在各處，中型巴士貼5張，9人座小巴貼2張，位置都會貼在客人方便掃描的地方，希望乘客都能夠自動自發來掃描，來保障大家安全。

▲國道服務區全面實施簡訊實聯制QR Code。（圖／高公局提供）

國道各服務區部分，也自昨日完全加入行政院推出的「簡訊實聯制」。高公局表示，為落實場站防疫作業，進入服務區賣場除量體溫、戴口罩外，須於入口處登記必要資料。

民眾可選擇紙本填寫、手機掃描QR Code、掃描身分證等方式外，配合實施「簡訊實聯制」，用路人只要掃描入場處的「簡訊實聯制QR Code」，並完成簡訊發送，免付簡訊費用。進入賣場時出示發送簡訊證明即可，若無智慧型手機，仍可使用紙本或掃描身分證方式登記進入服務大廳。

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