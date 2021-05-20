　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

計程車「簡訊實聯制」即起上路！車內禁飲食　市區公車也急跟進

▲▼台灣大車隊乘客使用手機掃描車內張貼QR code條碼，即可透過簡訊傳送每位司機專用場所代碼給收件人1922。（圖／台灣大車隊提供）

▲台灣大車隊乘客使用手機掃描車內張貼QR code條碼，即可透過簡訊傳送每位司機專用場所代碼給收件人1922。（圖／台灣大車隊提供）

記者賴文萱／台北報導

因應全台疫情警戒標準提升至第3級，交通部長王國材隨即要求公共運輸建置QR實聯制，除了台鐵、高鐵以外，包含國道客運、公路客運、捷運、市區公車也要在5月23日前建置好，計程車則在5月26日前完成。台灣大車隊今（20）日宣布，已即刻完成申請導入上路，另外，國光客運營運的市區公車也皆在第一時間上線。

計程車業「台灣大車隊」今表示，於行政院推出「簡訊實聯制」措施後即刻完成申請導入，未來全台民眾出門只要選擇搭乘台灣大車隊，都能落實實聯制登記追蹤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台灣大車隊乘客使用手機掃描車內張貼QR code條碼，即可透過簡訊傳送每位司機專用場所代碼給收件人1922。（圖／台灣大車隊提供）

▲台灣大車隊乘客使用手機掃描車內張貼QR code條碼，即可透過簡訊傳送每位司機專用場所代碼給收件人1922。（圖／台灣大車隊提供）

乘客使用手機啟用掃描車內張貼或司機手機出示的QR code條碼，即可透過簡訊傳送台灣大車隊每位司機專用場所代碼給收件人1922，簡單快速完成且無須擔憂個資隱私問題。不只方便中央流行疫情指揮中心掌握疫調，也讓司機與乘客們的健康照顧，在國內疫情嚴峻時期獲得更妥善的保障。

另外，交通部昨也要求強化防疫，營運計程車需落實全程戴口罩及禁止飲食，每趟載客完畢應立即清潔消毒1次，每日收班進行深度清潔消毒。

▲▼國光客運經營的嘉義市電動公車與新北泰山五股市區公車皆在第一時間上線。（圖／國光客運提供）

▲▼國光客運經營的嘉義市電動公車與新北泰山五股市區公車皆在第一時間上線。（圖／國光客運提供）

▲▼國光客運經營的嘉義市電動公車與新北泰山五股市區公車皆在第一時間上線。（圖／國光客運提供）

國光客運表示，除了國道路線已要求實聯制之外，國光客運經營的嘉義市電動公車與新北泰山五股市區公車，也皆在第一時間上線。今日一早，嘉義市區22輛電動公車已全數完成行政院版統一實聯制，乘客只要以手機掃描QRcard登車，即可快速留下足跡。

國光客運經營578、579與582等路線泰山五股等地的新北市區公車，也在今天凌晨全體動員，在出車前完全張貼建置完成。

首都客運總經理李建文表示，首都客運集團旗下的國道客運，400輛車現在都已經張貼簡訊實聯制的QRcode上路了，至於4000多輛的市區公車，也正在全力製作跟張貼中，希望能在下午尖峰前都完成。

李建文說，國道客運部分都張貼在每個座位前面，市區公車跟大型公車，車上會貼10張在各處，中型巴士貼5張，9人座小巴貼2張，位置都會貼在客人方便掃描的地方，希望乘客都能夠自動自發來掃描，來保障大家安全。

▲▼國道服務區簡訊實聯制QR Code。（圖／高公局提供）

▲國道服務區全面實施簡訊實聯制QR Code。（圖／高公局提供）

國道各服務區部分，也自昨日完全加入行政院推出的「簡訊實聯制」。高公局表示，為落實場站防疫作業，進入服務區賣場除量體溫、戴口罩外，須於入口處登記必要資料。

民眾可選擇紙本填寫、手機掃描QR Code、掃描身分證等方式外，配合實施「簡訊實聯制」，用路人只要掃描入場處的「簡訊實聯制QR Code」，並完成簡訊發送，免付簡訊費用。進入賣場時出示發送簡訊證明即可，若無智慧型手機，仍可使用紙本或掃描身分證方式登記進入服務大廳。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
口罩悶爆！陳珮騏「鳥嘴改裝法」台大醫也激推：1種人不適合
口罩悶爆！陳珮騏「鳥嘴改裝法」台大醫也激推：1種人不適合
下月也難恢復正常生活！學者曝這「80萬人」恐成防疫破口
快訊／金管會：網銀轉帳手續費全免　實體ATM轉帳手續費減2元
世界遺產「達爾文拱門」坍塌了！遊客目睹全嚇壞
台大醫院全院普篩　又有部分員工快篩陽性
快訊／最新統計！本土確診81%「40歲↑」　全國陽性率曝光
19保險員群聚開會！　遭勸反嗆：關你啥事、去報警啊
LINE貼圖故障「被迫1+1」　網曝4方法解決
快訊／基隆公布3確診足跡　搭台鐵時間曝！曾去成功市場、全聯

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

花蓮「零確診」破功？縣府澄清　籲民眾勿往返重災地區

「疫情在家能吃什麼？」　網推冰箱必備菜：一次弄好很方便

新垣結衣閃婚！他喝到2杯「怨念紅茶」...網嘆：老闆真的很難過

遠距教學不通！苗縣偏鄉小學無網可上　仍返校照常上課　

快訊／基隆「成功市場」休市　卡拉OK「假關門真營業」重罰

口罩戴久悶爆！女星「鳥嘴改裝法」台大醫也激推…笑：1種人不適合

今日疫情／台大證實1學生染疫！公部門淪陷　再爆審計部2司機確診

小心！女生「4大NG」行為恐逼走12星座男

防疫在家一直吃！好怕體重直線上升　居家運動五妙招報你知

全台郵局即起導入「簡訊實聯制」　金融機構率先推動首例！

茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

金門男進超商不戴口罩、甩錢勸不聽 嗆店員「X你娘」...縣府怒開首張罰單

不戴口罩「環保局拒收垃圾」！　陳其邁：若查到人與人連結就斷水斷電

你們的口罩咧？年長騎士古意回應　狂點頭急戴上...網：阿公超可愛XD

「請支援輸贏！」女客怒扯下口罩　全聯店員肉搏壓制：妳等警察來

遠距上班學生停課「恐爆返鄉潮」 醫護嘆：風險最高就是交通移動

花蓮「零確診」破功？縣府澄清　籲民眾勿往返重災地區

「疫情在家能吃什麼？」　網推冰箱必備菜：一次弄好很方便

新垣結衣閃婚！他喝到2杯「怨念紅茶」...網嘆：老闆真的很難過

遠距教學不通！苗縣偏鄉小學無網可上　仍返校照常上課　

快訊／基隆「成功市場」休市　卡拉OK「假關門真營業」重罰

口罩戴久悶爆！女星「鳥嘴改裝法」台大醫也激推…笑：1種人不適合

今日疫情／台大證實1學生染疫！公部門淪陷　再爆審計部2司機確診

小心！女生「4大NG」行為恐逼走12星座男

防疫在家一直吃！好怕體重直線上升　居家運動五妙招報你知

全台郵局即起導入「簡訊實聯制」　金融機構率先推動首例！

「人與人連結」病毒擴散　女性染疫比例略高於男性

花蓮「零確診」破功？縣府澄清　籲民眾勿往返重災地區

「疫情在家能吃什麼？」　網推冰箱必備菜：一次弄好很方便

老婆正在醫院生產！鬼父性侵虐殺6歲繼女　連自己母親也下手

「雷神」開刀後首場實戰　最快6月中歸隊

新垣結衣閃婚！他喝到2杯「怨念紅茶」...網嘆：老闆真的很難過

同居「男友徹底崩壞」　女友氣PO地獄生活照！網勸：絕對分手

美「擎天神5號」發射！　太空軍部署第五枚飛彈預警衛星

為水情紅燈備戰　竹市158處供水站、另設「竹科取水得來速」

遠距教學不通！苗縣偏鄉小學無網可上　仍返校照常上課　

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

生活熱門新聞

新北女抽菸　一脫口罩直接吃罰單

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

獨／開除拒戴口罩員工　高雄霸氣老闆被讚爆

「疫情洪峰」關鍵日曝　確診未降代表圍堵失敗

朝陽確診妹愧疚道歉　事發後急做1件事

再93確診14日均破百會升級嗎　陳時中解答了

快訊／汐止國泰「急診醫師確診」！急診全面暫停

9淨土曝光！今年1329例本土最新地圖　台南一夜變色

防劇烈天氣！　梅雨滯留鋒「南北徘徊4天」時間曝

醫：別再幻想兩周後回到正常生活

一早就爆267！神祕數字被證實　網驚呆了

酒店小姐確診「足跡遍及北桃園」　金沙發公告回應

即／鳳榮醫院女護理師染疫

1張圖學會「簡訊實聯制」　5秒3步驟防疫好方便

更多熱門

相關新聞

日本NHK：唐鳳「只花3天」做出簡訊實聯制！

日本NHK：唐鳳「只花3天」做出簡訊實聯制！

行政院政務委員唐鳳開發「簡訊實聯制」系統於19日上路，民眾只要掃描QR Code，不須填寫個資就能自動回傳至1922，經本站先前報導，才啟用6小時就有15萬個營業店家申請使用。對此，日本NHK電視台報導稱，台灣IT擔當官員唐鳳僅在3天之內就開發出了「5秒完成登記」的追蹤系統。報導還一度登上HNK熱門新聞。

一張圖秒懂如何在家「自製消毒水

一張圖秒懂如何在家「自製消毒水

即／基隆公布3確診足跡　又見萬華茶藝館

即／基隆公布3確診足跡　又見萬華茶藝館

三級警戒宅在家　竹縣農會推有機菜箱

三級警戒宅在家　竹縣農會推有機菜箱

快訊／永豐金北台中分行員工確診　曾到中和聚餐！

快訊／永豐金北台中分行員工確診　曾到中和聚餐！

關鍵字：

計程車簡訊實聯制新冠病毒新型冠狀病毒COVlD-19台灣防疫社區感染

讀者迴響

熱門新聞

新北女抽菸　一脫口罩直接吃罰單

口罩戴整天不舒服！陳珮騏1招化解

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

獨／開除拒戴口罩員工　高雄霸氣老闆被讚爆

傳播妹成恐怖破口！地點驚見「全是疫情重災區」

「疫情洪峰」關鍵日曝　確診未降代表圍堵失敗

用電恐再創新高！台電改停電規則：A到F組輪流實施

朝陽確診妹愧疚道歉　事發後急做1件事

再93確診14日均破百會升級嗎　陳時中解答了

快訊／汐止國泰「急診醫師確診」！急診全面暫停

升三級前台北已是空城　韓國人驚：太神奇

驚！茶花女又逃彰化賣春輕度發燒　直送快篩

萬華男陳屍租屋處！　非確診隔離對象死因待查

快訊／佟麗婭520宣布離婚！

育兒神器停課被掃貨！家長買不到氣炸

更多

最夯影音

更多
茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此

茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此
上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面