「簡訊實聯制Day2」被讚爆！網卻苦惱：長輩手機陽春怎辦？解答曝光

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡文鈴攝）

記者周亭瑋／綜合報導

簡訊實聯制系統19日上線，民眾只要掃描QR Code，無須再填寫個人資料，即可完成資料登載。就有網友實測過大讚，真的很便民；然而，仍有不少質疑聲音，表示很多店家不會弄，老人家也霧煞煞，話題掀起熱議。

自簡訊實聯制系統上路後，昨下午3點正式開放民間企業加入，截至昨晚7點半，已超過12萬家業者申請成功；另外，除了四大超商統一由總公司申請完畢，大家常去的超市、超妝店、量販店，包括家樂福（頂好）、屈臣氏、全聯、美聯社、小北百貨、寶雅等，也都由總公司一起申請。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友留言貼出實測截圖。（圖／翻攝自臉書／衛生福利部）

就有不少網友實測後給予高評價，紛紛回應「用了，超便民」、「速度超快，一掃就完成」、「非常棒」、「超級方便，太感謝了」、「早上實測過，只要掃描+一鍵按出就好，超方便的」。

但同時，仍有不少質疑聲音，吐槽「很多店家根本不會弄」、「掃了也是要輸入資料，老人家也不會」；對此，有熱心民眾幫解答，直言陽春手機同樣能用，而且完全不需要輸入資料，掃描後直接發送就完成了。

▲也有不少疑問的聲音。（圖／翻攝自臉書／衛生福利部）

使用「簡訊實聯制」3種方法，使用任1種即可：

【方法一】掃描QR Code，自動出現場所代碼簡訊與收件人1922，送出簡訊即完成實聯。

【方法二】使用疾管家LINE頻道的附加功能。

1.打開LINE疾管家官方頻道。

2.開啟掃描功能。

3.掃描店家QR Code。

4.按下連結

5.發送簡訊。

【方法三】沒有照相功能的手機如何使用？

1.打開簡訊功能。

2.收件人輸入1922。

3.訊息欄位入店家碼。

4.發送簡訊。