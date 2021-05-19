1.5萬人「萬華足跡」踏遍整個高雄　民間喊話後備醫護：快來幫忙

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▲高雄防疫光靠市府力量不夠，醫事行動聯盟徵集後備醫護人員 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

針對新冠肺炎英國變異病毒株，近日在全台各處出現，對國人生命健康造成威脅一事，高雄市長陳其邁表示已經有1.5萬有「萬華旅遊史」的民眾已經進到高雄，所以來自高雄的醫事行動聯盟於19日發起徵集後備醫護人員行動，發起人分別是吳欣岱醫師、楊佩樺護理師、張丹菁專科護理師，她們希望能結合民間力量，協助政府共同抗疫。

醫事行動聯盟召集人楊佩樺表示，全國數日來已累積超過一千名以上確診案例，無論是病例數最多的雙北，或是中南部縣市，都必須全力戒備，動員一切能量來遏止疫情擴散。楊佩樺指出，高雄市目前雖然確診數量並不多，但由於台灣是一日生活圈，也有不少北部確診者有高雄足跡，或是高雄人至北部不幸染疫，日前的仁惠醫院感染案，就是一個例子。

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▲醫事行動聯盟徵集高雄後備醫護人員 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

楊佩樺說，基於「同島一命，同城共生」的理念，醫事行動聯盟深知抗疫是全體總動員，才能夠獲勝的艱困戰役，因此於臉書上發起後備「醫護人力」、「疫調公衛師」、「公衛護理師」等專業人員的徵召，透過預先填寫網絡表單的方式，超前部署，統籌可用人力，並在需要投入之時，由「高雄市政府第一級流行疫情指揮中心」統一調配運用。

楊佩樺強調，這些後備人員已經具有相關專業知識，可以在最短時間內，透過衛生相關局處的加強訓練，直接投入到抗疫戰線，為自己居住且深愛的家鄉高雄，貢獻一己心力。

民間力量會跳出來呼籲「後備醫護」加入，主要是因為高雄市長陳其邁在19日上午的防疫記者會當中就有提到：「我的初估、我的判斷。60萬電子足跡，因為足跡匡的範圍比較廣，只要在什麼時段、曾經在特定區域出現大概60萬人，我的估算，來到高雄市大概1萬5千人」

陳其邁強調從高雄幾個個案來看：「有一些是在萬華，回來也傳染給家人，有家人的群聚，當然也有可能傳染給朋友，就會造成社區感染。所以我們現在已經進入次波傳染階段」。

▲醫事行動聯盟徵集高雄後備醫護人員 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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