桃市增4篩檢站　鄭文燦：非普篩用、紓解責任醫院壅塞壓力

▲針對桃園市議情仍嚴峻，19日仍新增16例確診個案，市長鄭文燦表示，市府桃園市北中南各設一處篩檢站共計4處，希望紓解責任醫院壅塞壓力，但並非普篩與通篩站。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市19日新增16例新冠肺炎確診個案，市長鄭文燦召開責任醫院聯防會議時表示，市府考量醫療量能規劃在桃園市北中南各設一處篩檢站，以減少11家責任醫院壓力；衛生局長王文彥解釋，篩檢站並非針對普篩或通篩，也非民眾想採檢就採，而是有雙北旅遊史、接觸史或出現相關症狀者才適用篩檢站，並透過1922專線後，由衛生局安排採檢。

王文彥指出，增設採檢站的詢問電話最近爆量，主因外界都誤會增設採檢站並非公開或供民眾自行採檢，採檢站是將11家責任醫院採檢站，擴增為14個，所有採檢安排仍由市府衛生局安排，透過1922通報後，將根據症狀、情況、住處、地點安排，目前新增採檢站設置，是為紓解11家醫院採檢壅塞情形，與一般普篩、通篩完全不同。

▲衛生局長王文彥說，市府增設篩檢站，希望紓解責任醫院壅塞壓力，並非普篩與通篩站。（圖／記者沈繼昌攝）

王文彥還說，篩檢站採檢完成後，因屬於通報案件，篩檢者個人健保卡會被登錄，健保卡會註記14天（黃色），還需再加上16天（綠色），因為桃園的案例很多，責任醫院採檢站已無法負荷，所以才增加採檢站，並非民眾想採檢就採檢。

鄭文燦強調，有旅遊史、接觸史或出現疑似症狀民眾趕快與衛生局聯繫，篩檢站由3站增設至4站，主要是現行11家醫院採檢站都已滿載，避免造成人流複雜，因此先增設3個社區採檢站紓解壓力，需經過1922或衛生局安排轉介，比較能有效率、時間、地點之採檢站安排，不用讓民眾浪費太多時間空等，造成不必要群聚混亂，採檢後會健保卡會註記14+16天，這個註記部分中央疫情指揮中心都有說明。

鄭文燦還說，採檢後得等2天才知採檢結果，但等待2天不能形成風險，所以註記是必要的，要以有症狀、接觸與旅遊史做一範圍，這樣才是確保篩檢能量一個重要方式，不是全面性、無條件地進行篩檢，桃園市為維持醫院量能，不管是醫療量能、採檢量能都要維持好。

▲桃園市府在中壢區中正公園增設篩檢站，預計明天可以完成組合屋硬體設施。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據指出，桃園市將增設4處篩檢站，包括桃園區德育街旁、龍潭行政園區內、中壢區中正公園，另一處則是新增的楊梅區自立停車場。

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