傳台大醫護快篩陽性？院方強調「檢驗中」將徹夜完成8千人普篩

▲台大醫院新大樓 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者洪巧藍／台北報導

台大醫院工務室員工10人染疫，院方今（19）早召開視訊記者會說明，已展開全院員工進行普篩，預計48小時完成，但傳出快篩有醫護出現陽性。發言人王亭貴表示，目前採檢正在進行中，快篩不排除有假陽性可能，必須要用PCR當最後確診標準，若真的陽性就會依照流程進行處理。

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▲ 台大醫學院學生用紙袋套頭。（圖／記者屠惠剛）

台大醫院今（19）日指出，有一名工務室同仁5/18出現發燒症狀後，同日傍晚採檢陽性，已通知全辦公室同仁接受採檢，並進行環境採檢及清潔消毒。目前共有36人已採檢完畢，並進行隔離。至目前為止共10人陽性。據悉其中有人有萬華地區足跡，但仍需進行疫調。

院方指出，確診同仁其辦公室位於東址地下三樓，平時負責修繕業務，目前除該辦公室以外，亦會往前匡列7天足跡，調查其他曾有足跡之院區，以進行環境採檢及消毒，也會在48小時內幫院內員工完成普篩。

台大醫院初估全院8千人，會先使用抗原快篩因應，不過稍早傳出有醫護快篩陽性。王亭貴晚間受訪僅簡短表示，快篩中可能有偽陽性機率，仍須等待PCR檢驗確認是否確診，今天院方將徹夜做到清晨，期待把8千名員工都普篩做完。