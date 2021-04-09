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王惠美上東森農場賣彰化早春葡萄　王令麟送東森幣助攻再見秒殺熱銷

▲▼彰化縣長到東購賣葡萄，王惠美 。（圖／記者徐文彬攝）

▲彰化縣長王惠美（左3）第三度親上東森購物《東森農場》LIVE節目，推廣「早春葡萄」，因數量有限，一開賣就造成搶購熱潮，節目還沒結束，550組迅速秒殺。(左起為東森購物專家怡君、ETtoday新聞雲執行董事邱佩琳、彰化縣長王惠美、溪湖鎮長黃瑞珠、溪湖鎮農會總幹事陳金源、東森購物電子商務事業務執行長楊俊元。)（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

葡萄產季即將開始，來自彰化的早春葡萄搶先上市，為推廣外銷日本市場的「溫室早春葡萄」，彰化縣長王惠美不僅第三度親上東森購物《東森農場》LIVE節目，這次還有4位行銷高手陪同，一起行銷在地的優質葡萄，東森購物董事長王令麟也力挺加碼回饋50%東森幣，等於半買半相送，開賣沒多久，來自電話、網路等等訂單立刻湧入，不過因數量有限，即使彰化縣長特別再追加，但線上搶購相當熱烈，節目都還沒結束，550組已迅速秒殺。

彰化是農業大縣，葡萄種植面積約1400餘公頃，全台第一，平均每2顆葡萄就有1顆產自彰化，無論產量與品質都是全台之冠，此次東森農場開賣的「早春葡萄」，主要品種為巨峰，採溫室栽種，除不受天候與病蟲害等影響，品質佳、甜度可達18度以上，微酸帶甜的口感，讓人一吃就上癮，王惠美在節目上更是一顆接著一顆吃不停，抵擋不住葡萄誘惑，直呼「又Q又甜又好吃，吃起來有戀愛甜蜜蜜的感覺。」

▲▼彰化縣長到東購賣葡萄，王惠美 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼彰化縣長到東購賣葡萄，王惠美 。（圖／記者徐文彬攝）

▲王惠美在節目中提到，早春葡萄採溫室栽培，不受天候與病蟲害等影響，由於是自然農作的友善栽種，葡萄只要用水沖一下，就可以直接拿來吃。

「彰化溫室早春葡萄」均由產地低溫宅送，每箱2.5公斤，東森價僅賣799元，再加上50%東森幣回饋，划算價格吸引大批東森會員瘋搶，訂購踴躍，才開賣沒多久火速完售。繼前兩檔珍珠芭樂、「牛轉鱻饗禮盒」禮盒之後，看到自家在地好物搶手到又再度秒殺，王惠美說，因為東森會員朋友知道彰化農產品的好，所以都很捧場，而這次早春葡萄的產地直銷大概就是這個價格，特別謝謝東森又送了東森幣，幾乎是買一送一，可以說打了很多折，消費者之後還能繼續使用東森幣。

▲▼彰化縣長到東購賣葡萄，王惠美 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼為了推廣彰化葡萄，縣府特別舉辦「尋找葡萄高手」活動，這次也邀請奪冠的大葉大學同學與王惠美一起上電視，把彰化葡萄的好介紹給大家。

▲▼彰化縣長到東購賣葡萄，王惠美 。（圖／記者徐文彬攝）

彰化縣政府除了與東森購物合作推銷當地農產品，東森購物網ETMALL上同步開設「彰化好物購專區」，讓彰化廠商的商品有更多曝光、行銷機會，從去年12月上線至今，已帶來近6千多萬營業額。王惠美提到，「對於過去沒有做電商的商家來說，東森購物是一個很好的平台，我們也會繼續推廣，透過東森購物，讓彰化更多中小企業或小農能把好的產品賣出去。」

東森集團動員旗下電視購物、購物網等多通路，與在地小農們站在一起，號召會員一起發揮愛心，實際付諸行動，不計成本愛心回饋予農民，去年在疫情衝擊下，更是率先加入農漁產銷售國家隊行列，《東森農場》推出至今，已與中央及地方等13位首長攜手合作，每檔銷售成績表現亮眼，除了努力大獲肯定，東森農場更秉持「東森嚴選」精神，品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評，未來也將繼續尋找台灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持在地農業。

►外銷等級彰化早春葡萄上市　王惠美帶行銷高手上東森農場半買半相送

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