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吃貨注意！5／17整點搶5元摩斯紅茶　台酒花雕雞麵、澳洲牛排限時1元

▲▼料理之王記者會，料理之王第二季記者會，王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森農場X料理之王聯名料理包，首波開賣後火速秒殺，造成熱烈迴響。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪菱鞠／台北報導

受近期疫情影響，不只防疫用品需求飆升，泡麵、零食、飲用水、調理包等食品飲料的買氣需求也不斷湧現，東森農場、料理之王共同推出聯名料理包，超值組合18包千元有找，再多送一包晶華牛肉麵即食料理包與東森幣回饋，一開賣就秒殺，預計6月初再上架。瞄準防疫吃貨商機，蝦皮購物舉辦為期5天的「517吃貨節」，不但有台酒泡麵花雕雞麵單碗、澳洲牛排下殺1元，還有「摩斯紅茶5元」整點瘋搶，讓民眾居家防疫不餓肚子。

看準後疫情宅食商機，東森購物推出東森農場、料理之王聯名料理包，由《料理之王》第一季6位主廚選手研發，全面採用台灣優良的農特產品食材生產製造，共有「川味辣雞」、「精燉豬肉」、「黑椒牛柳」、「和風咖哩雞」、「番茄蘑菇」、「蛤蜊海鮮」6種口味，超值優惠組合每款各3包，等於18包，東森價只賣990元，再加贈1包市價250元的晶華牛肉麵即食料理包，以及東森幣回饋，首波開賣後，造成熱烈迴響，迅速銷售一空，料理包預計6月初再上架，沒搶到的人屆時可把握機會。

東森農場料理之王料理包（圖／東森購物提供）

▲東森農場X料理之王聯名料理包，超值組合每款口味各3包，共18包東森價990元。（圖／東森購物提供）

蝦皮購物5/13～5/17推出「517吃貨節」，攜手點點心、添好運、亞尼克、快車肉乾等，活動期間祭出話題美食最低5折起，星球工坊買二送20特惠組，下殺半價只要399元；越吃越涮嘴的新東陽和牛牛肉乾優惠價299元、上班族最愛的團購組合亞尼克經典生乳卷，3條只要899元；3點1刻奶茶綜合福箱24入賣149元、西雅圖4款經典咖啡大福袋典藏價200元；繼光香香雞香香炸雞 3包只要569元、台酒泡麵花雕雞麵單碗下殺1元，買到賺到。另於指定整點時段搶折價券，最低1折可帶回超夯美食，玩遊戲再抽1年份烤雞。

5/17當天再加碼發放限定免運券，各式美食99元起免運，凌晨0點將開搶大江生鮮澳洲雪紋牛排、星球工坊雙色地瓜爆米花與歐可茶葉真奶茶等夯品，限時強打只要1元。活動另祭出海底撈爆漿起司牛丸破盤優惠價只要149元，添好運的招牌酥皮焗叉燒包和流沙包各1盒摘星價299元，活動頁面更將於10點、15點、20點加碼推出「摩斯紅茶5元」整點瘋搶。

蝦皮購物517吃貨節，「摩斯紅茶5元」整點瘋搶（圖／翻攝自蝦皮購物網站）

▲蝦皮購物在5/17當日吃貨節，將於3大時段整點開搶5元摩斯紅茶。（圖／翻攝自蝦皮購物網站）

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