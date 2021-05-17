5／18搶快手價！淨新醫用成人口罩50入賣1元　CITY CAFE美式只要9元

▲5/18當天「淨新醫用成人口罩」50入快手價只要1元。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

疫情升溫，近期防疫物資與民生用品需求激增，各大電商火速成立「防疫專區」，讓民眾不出門也能買齊生活必需品，防疫不忘省荷包，5/18更有整點限時瘋搶，SK-II青春露祭超甜價18元、iPhone紫色夢幻新機只要1,818元，更釋出淨新醫療口罩50入、麥當勞蛋捲冰淇淋皆1元限時限量開搶，另外還有7-ELEVEN CITY CAFE熱門飲品9元銅板價。

國內疫情延燒，為避免外出造成群聚增加感染風險，東森購物速推防疫物資專區，集結口罩、乾洗手、抗菌噴霧、生鮮、米麵、衛生紙等防疫及民生用品，提供24小時電話及網路訂購服務，並針對銷售一空商品緊急補貨，確保供貨沒有問題，讓民眾在家安心購物，下單後預計3個工作天出貨，部分商品則有24小時快送，物流一切正常配送，也會加強消毒防疫。

▲東森購物防疫物資專區。（圖／東森購物提供）

蝦皮購物「5.18月中狂購節」祭出商城85折、92折券以及全站299元免運券，搭配賣場折價券，AirPods Pro藍芽無線降噪耳機公司貨特價5,398元；飛利浦舒眠抗敏空氣清淨機下殺優惠價7,725元，現省4,163元；微軟 Surface Go 2–4425Y/8G/128G/10.5吋平板筆電鍵盤組，流血價只要15,138元。除了超殺強品優惠，再推整點限時瘋搶1元起，0點有淨新醫用成人口罩50入快手價1元、iPhone 12 128G紫色新機1,818元，12點則是床寢時光台灣製天絲床包枕套組1元、石頭掃地機器人二代1,818元；18點搶18元SK-II青春露。

吃貨則可鎖定便宜美食，5/18當日CITY CAFE中杯美式、四季春青茶或經典紅茶驚爆價只要9元，中杯拿鐵或大杯美式也只要22元，共計13萬杯，全日15個時段限時限量開搶，每時段每人限購一杯。蝦皮購物與麥當勞從5月起合作「天天請你吃麥當勞」優惠活動，超殺1元蛋捲冰淇淋重出江湖，這次將狂撒破萬支，限時限量全日15檔，每時段每人限購一份；蝦蝦果園也祭出5/18當日現領幸運種子，順利收成就有機會用8元享用豬肉滿福堡加蛋。

▲▼5/18當天搶麥當勞、CITY CAFE指定商品1元優惠。（圖／翻攝自蝦皮購物）

Pinkoi限時推出「人氣名店特輯」，精選人氣水餃、乾麵等民生美食，像是藝人蔡昌憲自創品牌浮憲東北餃、大師兄銷魂麵舖、台南名店砂鍋魚頭等飽足美食，不僅水餃、拌面、鍋物等多樣種類，更有麻辣醬、X0干貝醬等豐富沾醬選擇，若是吃素或健身，也有清爽低卡蒟蒻麵、米豆簽麵等不同選擇。5/18～5/24期間購買享免運費直送到家，與消費皷一同宅家防疫。

為滿足消費者零接觸採購需求，Yahoo奇摩電商三平台各推「防疫專區」，Yahoo奇摩購物中心集結口罩、抗菌濕巾、乾洗手、洗手乳及洗手機、額溫槍、保健品、抗疫家電、居家娛樂及辦公商品等，供一站購足；Yahoo奇摩超級商城網羅口罩、酒精濕巾、乾洗手、洗手用品、衛生紙、泡麵、礦泉水、冷凍水餃等4折起；Yahoo奇摩拍賣搜羅口罩掛繩、防疫面罩、桌面防疫隔板、洗手用品、抗菌濕巾、衛生紙、抗菌噴霧、紫外線殺菌燈、清淨機、電玩等宅在家必備抗疫商品，免出門直接網購到家。