東森農場首賣料理之王聯名料理包　超值組合千元有找再送50%東森幣

▲東森農場、料理之王共同推出聯名料理包，共有川味辣雞、精燉豬肉、黑椒牛柳、和風咖哩雞、番茄蘑菇和蛤蜊海鮮6種口味，將於5/11（二）在東森購物CH46頻道進行電視首賣。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪菱鞠／台北報導

看準後疫情宅食商機，東森集團找來《料理之王》第一季的優秀廚師們，為東森農場料理之王料理包合作研發與設計，東森總裁王令麟估今年有望衝出5,000萬元東森農場料理包營收，東森購物全年整體料理包總業績上看逾5億元。

關懷在地農產，東森購物推出東森農場料理包，全面採用台灣優良的農特產品食材生產製造，不僅最安全、最安心，同時也是最美味，共有「川味辣雞」、「精燉豬肉」、「黑椒牛柳」、「和風咖哩雞」、「番茄蘑菇」、「蛤蜊海鮮」6種口味，皆由料理之王前6名選手研發製作，將於5/11（二）在東森購物CH46頻道晚間21:00～21:40首賣。

東森購物表示，6種口味、各3包，每組市價1,440元，東森價990元，並加贈1包市價250元的晶華牛肉麵即食料理包；訂購即回饋50%東森幣，語音訂購加贈200元東森幣，2021年最超值優惠又美味爆棚的強大組合，數量有限，欲購從速。

▲東森農場X料理之王聯名料理包，東森價990元，買再送1包晶華牛肉麵即食料理包，並享50%東森幣回饋。（圖／東森購物提供）

開賣當天，節目將邀請6位料理之王主廚選手，包括了前樂沐餐廳主廚陳首宏、國際烹調藝術大賽銀牌阮紹榮、前上海Alma西班牙米其林推薦餐廳主廚、同時也是台菜廚神阿發師之子的施捷夫、香料女王黃晶晶、指導總統蔡英文做毛小孩美食的暖男私廚游星淵，以及人氣爆棚的異國私廚料理網紅秘魯太泰（鄧惠文），現場親自烹煮自己所推薦的口味，並與觀眾分享獨家加分美味小撇步。

《料理之王》是東森集團繼《聲林之王》之後另一大型IP，王令麟與知名節目製作人王偉忠本季再度攜手，要打造台灣網路節目新典範。王令麟表示，現在要像東森集團這樣願意大手筆投資節目的企業很少了，這次願意再次投資第二季的《料理之王》，除了鼓勵年輕人勇敢追夢，也看好後疫情宅食商機，因此順勢推出聯名料理包，要藉由《料理之王》裡名廚們的高人氣，帶動商品販售。

▲▼東森集團總裁王令麟表示，像東森集團這樣願意大手筆投資節目的企業很少了，這次願意再次投資第二季的《料理之王》，鼓勵年輕人勇敢追夢。《料理之王2》將於5/14（五）晚間強勢回歸。（圖／記者徐文彬攝）

去年因為疫情，即食商機發威，台灣料理包年產值預估超過460億。王令麟指出，東森集團最大的優勢就是資源整合，透過「新媒體」與「新零售」的結合以及大型IP宣傳，加上後疫情的時空環境，藉由東森購物TV銷售，可望帶動一波料理包的銷售熱潮。

東森購物料理包去年營收超過4億元，其中晶華牛肉麵賣出25萬碗，超過6,000萬元營收；阿一鮑魚去年從年菜、母親節到中秋節等大節日，都有不錯業績，不低於晶華牛肉麵。王令麟提到，今年有料理之王聯名加持，全年整體料理包總業績有望挑戰5億元以上。