歐美最愛香水品牌　LA RIVE Cute限定香氛東森購物5／18首發

▲「LA RIVE Cute」2021 VVIP限定禮盒，全球限量200組。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

LA RIVE品牌為歐美高人氣香氛品牌，延用現代工藝早已摒棄的古老脂吸萃取法提煉香薰精華，為廣大歐美消費者們票選為心目中最愛的香水，至今已有320款私人訂製及公開發售香氛，這次特別推出2021年度唯一限定款「LA RIVE Cute」沁漾玫瑰淡香精，將於5/18（二）11:05在東森電視購物第47頻道首發。

LA RIVE 2021春季限定款，LA RIVE Cute淡香精選用格拉斯玫瑰及茉莉為主香調，將最溫潤的香氣結合在調香中互不搶戲又轉化成另外一種絕妙風情的香調，一推出即在歐美引起搶購熱潮，造成市場缺貨，此次特別推出「LA RIVE Cute」2021 VVIP限定禮盒，全球限量200組，邀請全球貴賓典藏及感受沁漾玫瑰完美香氛的絕妙風情，預估又會帶來極大迴響。

LA RIVE品牌從LA RIVE WAVE OF LOVE、MADAME IN LOVE到2020的SWAROVSKI元素系列及精品級的香氛噴霧CASH、DONNA、AQUA 、For Woman，每一款都是一個瘋狂搶購的傳奇，回購率也是歷年來歐美各大品牌香氛中的佼佼者，玫瑰香水更是許多女生入手第一罐香水的選擇。