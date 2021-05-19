全台升三級警戒　公路總局宣布「7項監理業務」得展延辦理

記者賴文萱／台北報導

因新冠肺炎疫情影響，造成部分民眾無法處理相關監理業務，為照顧民眾權益，交通部公路總局今（19）日宣布，提供民眾就近向公路監理機關申辦「車輛定期檢驗」、「交通違規、違反公路法或強制汽車責任保險法罰鍰繳納與裁罰」等5項業務得展延至原因消滅後6個月內辦理完成。另外，公路總局也增加展延駕駛執照換發、審驗及相關公路監理訓練業務相關辦理期限。

▲全台三級警戒，公路總局宣布監理業務得展延。（圖／記者李毓康攝）

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公路總局表示，109年已提出「因應民眾受新冠肺炎防疫措施影響之各項公路監理業務權益措施」，提供民眾就近向公路監理機關申辦「車輛定期檢驗」、「交通違規、違反公路法或強制汽車責任保險法罰鍰繳納與裁罰」等5項業務得展延至原因消滅後6個月內辦理完成，目前仍可適用。

另因應中央流行疫情指揮中心宣布部分地區第三級警戒，公路總局增加展延駕駛執照換發、審驗及相關公路監理訓練業務相關辦理期限。





▲全台三級警戒，公路總局宣布監理業務得展延。（圖／記者李毓康攝）

公路總局表示，依行政院第三級警戒防疫指引，教育學習場域之訓練班為應額外關閉之場所，造成須受訓民眾無法如期完訓，因而「指定訓練機構停止開班後補訓練」展延至全國各地三級以上警戒防疫規定均解除後6個月內完成訓練。

另考量醫療機構於第三級警戒期間需確保足夠防疫量能，「須體檢之駕駛執照定期換發與審驗」併同展延至全國各地三級以上警戒防疫規定均解除後6個月內完成換發或審驗。

公路總局也呼籲，民眾需要洽辦監理業務，可以多利用監理服務網或監理服務APP，減少外出攜手防疫；如有任何監理業務疑義，歡迎洽交通部公路總局用路人服務中心0800-231-035。

▲▼因應疫情，公路總局監理業務展延說明。（圖／公路總局提供）

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