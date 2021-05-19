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立院21日首度測試全院視訊會議　72名立委還沒安裝APP

▲▼立法院防疫視訊會議演練。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院曾於去年3月進行防疫視訊會議演練。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心19日將全國升級第三級警戒，立法院近日發出公文至各立委辦公室，呼籲各辦公室儘速裝設議事會議遠距開會系統。據了解，院方可能選在21日院會實體會議到一段落之後進行視訊會議測試，立法院秘書長林志嘉日前受訪時表示，目前還有72名立委還沒建置視訊會議APP。

新冠肺炎疫情延燒，立法院依據憲法有維持議事運作的必要，而且所有議事進行都有法律明定，因應疫情升級為三級警戒，立法院目前已經完成議事會議遠距開會系統，讓立委可透過視訊方式簽到、發言、表決。

根據立法院發出到各立委辦公室的公文指出，立法院依據憲法有維持議事運作的必要，而且所有議事進行都有法律明定，因應疫情升級為三級警戒，立法院已經完成議事會議遠距開會系統，讓立委可透過視訊方式簽到、發言、表決。

該份公文說明，立法院遠距開會視訊平台採用中華電信Avaya Scopia視訊會議平台，由會議主辦單位建立線上視訊會議室，邀請委員登入視訊會議平台參與會議。

同時建置行動議事支援系統，提供委員行動裝置簽到、發言登記及表決功能，並基於資安考量，結合立法院行動軟體憑證進行委員身分認證，經行動入口網進入無紙化會議系統。

據了解，目前還有部分立委尚未進行軟體安裝，為了加速這項建置所需軟體安裝，立法院18日再度發出公文，請尚未安裝之立委辦公室準備委員手機、平板電腦、筆記型電腦等，可至中興大樓1樓國會議事轉播中心進行安裝，消毒後帶回，目標在20日完成。

有關立法院會議防疫整備工作，於去年已先行於程序委員會及部分常設委員會模擬過視訊會議，但目前尚未在院會模擬測試。據了解，院方可能選在21日院會實體會議到一段落之後進行視訊會議測試。

▲▼立法院防疫視訊會議演練。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院防疫視訊會議演練。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，公民監督國會聯盟表示，立法院維持運作有其必要性，目前國內疫情嚴峻，而「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」期限，只到今年6月30日，立法院勢必積極做出應對及調整，若無視抗疫前線吃緊，放任紓困條例屆期失效，只懂消極喊卡，將是立法院的嚴重失職。

公督盟指出，立法院開始針對防疫採取若干措施，例如裝設委員會、議場隔板，並請行政部門降低與會人數，但屬於重中之重的佈建資訊會議APP系統，仍有72位委員尚未完成，比例高達6成。

公督盟說，經過了解情況後，發現不少立委本身對於人員使用學習門檻、虛擬辦公的接受度，竟然成主要障礙，更有人直接拒絕院方安裝人員的協助，導致佈建進度停滯。

公督盟認為，立法院為台灣最高民意機關，往來備詢的官員都是首長層級，也都在各至崗位上對抗疫情，立委也肩負審查紓困預算的責任，所以立院的抗疫思維及對應的軟硬體，也必須藉此升級2.0。

公督盟強調，防疫工作是跟時間賽跑，希望立委應盡速配合資訊會議APP系統的佈建工作，若能及時完成安裝「遠端視訊會議」及「遠端投票」系統，未來攸關立委職權行使的開會、發言、表決等都能遠端進行。

公督盟認為，如此不但能在疫情中，找到兼顧民主制度下的平衡點，更有效降低立法院群聚的風險，維持最高民意殿堂的實質運作。

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