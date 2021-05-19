全國三級警戒　高雄「月子餐＋五星飯店」搶外帶商機

▲高雄餐飲業者搶「外帶」商機，連月子餐也加入。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

台灣防疫宣布三級警戒，為了防止群聚感染，不少餐飲業者，都祭出嚴格防疫措施，禁止民眾內用，只限外帶，甚至有消費者，為了避免現金交易有紙鈔、零錢的接觸，也減少叫外送機會，在疫情影響下，民眾擔心每日三餐飲食問題，剛生產完回家坐月子的媽媽，家人也可能也因無法外出買菜做飯，不能讓媽媽補充足夠營養，復原體力。



國內月子餐龍頭莊淑旂養生莊園第三代傳人莊美如表示，為了解決消費者，因疫情影響帶來的飲食不方便，特別推出冷凍宅配養生餐，消費者只要使用手機操作線上訂購，業者就會將經過中央廚房高溫烹煮殺菌，及真空包封袋的餐點、燉湯，透過冷鏈裝箱物流配送到府，或選擇「冷凍超取」方案，到超商領取，只要加熱5~10分鐘，就能享用到方便、安全、時尚的美食。

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▲高雄餐飲業者搶「外帶」商機，莊淑旂養生莊園推出菜色 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

同時因應疫情升溫讓民眾消費型態轉變，飯店業也彈性調整營業項目提供服務，增加業績營收。高雄福華大飯店去年度推出的五星餐盒外賣廣受好評，17日再度開賣，除了推出各餐廳招牌料理的外帶優惠，讓民眾在這段時間，在家也能享用美味料理，首賣當日中午，吸引不少民眾購買，開賣半小時即秒殺售罄。

高雄福華大飯店的五星餐盒外賣活動，以中西式料理提供四款精緻餐盒，Hovii Café的低GI匈牙利雞胸、珍珠坊的老滷油蔥雞、麗香苑泰式椒麻雞、江南春招牌烤鴨菜飯，菜色品項不定期更換，17日開賣第一天就是一推出就秒殺。

▲高雄餐飲業者搶「外帶」商機，福華便當一推出就秒殺 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄餐飲業者搶「外帶」商機，福華便當一推出就秒殺 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

福容大飯店高雄店也推出「小資族套餐」，原價1080元/套，外帶優惠價只要799元/套，另外也有針對高雄市民有額外的折扣，凡是高雄市市民同時又是享福卡會員可享加1元可得港式甜湯一份，就是要讓無法外出用餐的民眾，在家也可以輕鬆享用星級廚師的好手藝。

想要一次囤貨的朋友照過來，福容高雄店特別精心推出「真空冷凍料理包三件組」，其中包括了紅燒牛腩、蔥薑樹子虱目魚肚、香筍素烤麩三個選項，想吃甚麼就選甚麼。看來在防疫期間，各家餐飲業者因應現況，除了要符合防疫外帶的相關規定之外，也想要搶「外帶商機」度小月。

▲高雄餐飲業者搶「外帶」商機，福容飯店鎖定小資族 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄餐飲業者搶「外帶」商機，福容飯店鎖定小資族 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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