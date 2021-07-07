屋內打牌遭開罰！他連喊冤：我們才4個人　警一句話打臉

記者吳奕靖、林昱萱／高雄報導

高雄一名林姓民眾6日晚間找朋友到家中聚會，又因為擔心打麻將聲音太大，會遭鄰居檢舉，因此改用象棋麻將代替。對此，警方獲報前往現場發現，屋內僅有4人，但其中3人均未戴口罩。警方蒐證後，依違反傳染病防治法第36條規定，每人可處3000元以上，1萬5000元以下罰鍰，函報衛生局進行裁罰。

▲室內打象棋麻將。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

這起事件發生在6日晚間8時許，警方接獲報案指稱，有民眾在室聚集打象棋麻將，而警方抵達現場後發現，該處為一店面，該住宅落地窗玻璃並未拉上窗簾，因此清楚可見室內有四名民眾坐在桌上把玩象棋麻將，當中三人還未戴口罩。對此，林姓屋主表示，室內才四個人，並沒有違反室內五人的群聚規定，更向警方表示：「怕麻將聲音太大被鄰居檢舉，改用象棋來取代麻將，沒想到警方還是上門來取締」。

針對林姓屋主的疑惑，警方表示，目前仍是三級疫情警戒期間，室內禁止非必要的社交活動，不論是打麻將還是打牌都已違反規定，且屋內四個人皆非同住者，其中更有三個人未戴口罩，儼然已違反防疫規定。另外，由於4人非同住家人，且其中3人都沒有戴口罩，在全程蒐證後，依違反傳染病防治法第36條規定，每人可處3000元以上，1萬5000元以下罰鍰，函報衛生局進行裁罰。

對此，苓雅分局分局長梁東山表示，全台疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心宣布全國疫情警戒第三級延長至7月12日止，在三級警戒期間務必全力配合政府防疫政策，呼籲民眾切勿心存僥倖，避免非必要性的接觸，以杜絕防疫破口。