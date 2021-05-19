兩批AZ疫苗「自己買到的僅11萬劑」　林濁水：這採購能力令人驚嚇

▲AZ疫苗。（圖／路透）

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中19日宣布40.04萬劑AZ疫苗將在下午3時44分抵台，然而隨著本土疫情驟升，民進黨前立委林濁水仍批評，加上上一批30萬劑AZ疫苗，縱使全數施打完畢，接種率也不過3％，真是低得恐怖；他也不滿表示，兩批共約70萬劑疫苗中，自己買到的只有11萬，這樣的採購能力太令人驚嚇了。

陳時中19日下午在指揮中心記者會上表示，我國透過COVAX會配的第二批、共計40.04萬劑AZ疫苗將在下午3時44分抵達桃園國際機場；預計經過1週檢驗封緘時間，這批疫苗可開始運用，未來將控管一部份提供第一線醫護人員、防疫人員、運確診病患等高風險人員使用，預計這兩天會討論並公布。

對此，林濁水在臉書先是寫道，「又有40萬劑AZ了。真是謝天謝地」後，話鋒一轉，批評若加上第一批的30萬劑AZ疫苗，縱使全部施種完畢，接種率也不過3％，真是低得恐怖。

林濁水再罵，「如今70劑萬中，自己買到的只有11萬，其餘都是COVAX平台分配的，這樣的採購能力太令人驚嚇了！」

▼林濁水批評政府採購疫苗能力。（圖／翻攝自Facebook／林濁水）

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！