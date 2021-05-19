快訊／台中豆漿伯二採「陽轉陰」！今天下午解除隔離、不罰了

記者游瓊華、林昱萱／台中報導

新冠肺炎疫情升溫，本土案例接連激增，其中19日就增加267例本土案例，而台中市政府也將召開防疫會議。對此，台中市政府表示，大里兩例遲遲無法找到感染源，今天二採結果出爐，案1886大里45歲男性以及案1591豆漿伯都排除感染可能，今傍晚就會解除隔離，其中，原本豆漿伯因疫調不實遭罰30萬元，市府也宣布「不罰了！」

▲台中市長盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）

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台中市府表示，中央流行疫情指揮中心日前宣布，台中累計確診4案例，其中大里兩例因遲遲無法找到感染源，衛生局長曾梓展為求謹慎，向中央建議再度採檢，今(19)日經過二次採驗结果出爐都呈陰性，確認「案1886」45歲男性與「案1591」68歲男性排除感染，可望今傍晚就會解除隔離，其中，原本豆漿伯因疫調不實遭罰30萬元，市府也宣布「不罰了！」

衛生局指出，市府持續緊盯疫情，對於中央日前宣布大里兩確診案例，市府第一時間獲報後立即匡列接觸者，並疫調個案足跡全面消毒讓風險降至最低。對於該兩例均出現身體不適後就醫採檢陽性，但感染源卻不明；對此，曾局長鍥而不捨追蹤疫調，反覆確認足跡，並主動要求醫療院所再度採檢，盼釐清原因。

衡生局表示，兩位男子經兩次採檢，包括檢體送至衛福部疾病管制署所屬昆陽實驗室檢驗，結果都呈陰性，今日經中央疫情指揮中心確認排除感染，等同宣告這兩例感染風險危機暫時解除，市府仍呼籲民眾外出都要落實配戴口罩等防疫規範。

衛生局指出，依傳染病防治法第43條第2項，受疫調者不得規避妨礙調查而有據實陳述的義務，提醒市民務必依法配合防疫工作，守護您我健康。