孕於海洋與火山的溫柔蓋亞！唇形屋頂勻染濟州島大地母性

Casa Gaia由Studio GAON建造，位於韓國濟州島金寧市（Gimnyeong）的海岸上。北邊鄰接Kimnyeonghang港，南部則可望見名為Goesalme（Mosanbong）的低矮圓形火山。襯著如此的濟州島美景，Studio GAON從人們所生活的大地發想設計，將建築命名如希臘神話中的地球女神蓋亞（Gaia）。量體結構僅有一層，不同於觀光區多數色彩與尺寸都很搶眼的建築，Casa Gaia盡可能設計得像是歷經風霜的老屋。特別的是，若從高空俯瞰，Casa Gaia的形狀就有如一雙溫柔閉合的唇瓣，與濟州島強烈的女性特質密切呼應。





Casa Gaia位於一片寧靜的土地，緊鄰波光粼粼的海面，是一個良好的休憩之所。人們從濟州市通往金寧市的路上，可以於此眺望大海；這裡是一個緩衝區域，在Goesalme火山和柔軟的翡翠色海洋之間滑動。





房子的主人是一對長期擁有土地的當地夫婦，在設計初始便與Studio GAON達成共識：不要建造形狀太大、色彩太顯眼的房子，那樣顯眼的建築在濟州島上已有太多。相較之下，更重要的是必須建造能夠抵擋海風的屋宇，就像是濟洲島上歷經風霜、銘刻歷史的樸拙舊石。

因此Casa Gaia量體由本來的兩層結構修改為一層，屋頂的高度降低，避免阻擋相鄰道路望向海的視野，盡量設計成濟州島老房子的樣貌....

圖文來源／ArchDaily

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