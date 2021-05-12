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年度色住宅運用！灰色混凝土+黃色瓷磚牆　草坡上的清新自然玻璃屋

色彩權威Pantone公布了2021年度代表色為極致灰（PANTONE 17-5104）與亮麗黃（PANTONE 13-0647），要以這兩種「夢寐以求、帶來希望的組合，傳達出堅定不移的幸福感」的顏色，讓人們在度過疫情肆虐的一年之後，能在韌性中保持希望。而這組既安穩又能鼓舞人心的顏色，即讓Atelier Vens Vanbelle的Stephanie與Kevin運用在住宅設計中。

該建築位於一個街道的盡頭。在那裡有個緩斜的小草坡，住宅依傍翠綠小丘，可謂自帶巧致的自然風景。而在這樣清新草坡上，建築分為三個層次，依序是下方的灰色混凝土牆面、中間層的木框大片玻璃窗，以及上層的黃色瓷磚牆。灰、透明、黃三層錯層呈現，讓清新平靜又顯通透的立面，添上活潑感受。

混凝土砌塊堆成的地下樓做為起居空間，在此基座中，還有寬敞的半地下工作室，該工作室有個對外入口。而再上一層的居住空間三面大片玻璃窗，迎來四周風景，也迎來日光。屋主一家在建築空間中，即能肆意地覽賞戶外藍天綠地、大曬日光浴，擁有與自然親密接觸的日常體驗....

圖文來源／ArchDaily

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