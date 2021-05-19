再93例確診「14日均都破百」！網急問會升四級嗎　陳時中解答了

▲陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者曾筠淇／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（18）日公布國內新增267例本土病例，已經連續5天單日確診本土病例超過百例，而全台也已升為三級警戒。就有網友好奇，剩下約100例就會達到四級警戒的其中一項條件，假使都符合了，「會升嗎？」貼文一出，立刻引發熱議，而稍早記者會上，指揮官陳時中也回應了。

網友在今（19）日記者會前，於PTT的Gossiping板上以「剩一百多就跨過1400門檻會升嗎」為題發文，提到四級警戒的其中一個條件是「本土病例數快速增加，14天內平均每日確診100例以上」，他從14日開始計算至19日，這6天一共累計1256例本土確診，只剩下8天就要兩個禮拜（14天）了，似乎有很高的機率會升至四級警戒，「若不升，那又要如何解釋為何不升呢？」

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▲指揮中心發布COVID-19疫情警戒標準及因應事項。（圖／中央疫情指揮中心提供）

貼文一出，不少網友都留言回應，「但書去看清楚」、「要不明來源不是嗎」、「罰你去把規定再看一遍」、「為什麼要自動忽略另一個條件」、「都爆炸這麼多天了才升3級而已，你說呢」、「明天超過1400例的話，往前推14天就連續14天平均超過100例了」、「不會，因為還有條件二：一半以上感染源不明」。

稍早記者會上，陳時中表示，今天宣布全國升到三級警戒是希望大家整體腳步一致，將相關防疫手段做完整，至於四級警戒的標準，除了14天平均每日破百例外，也要看沒有感染源和傳播鏈的病例是否超過50%，目前不需要實施過度強硬的方式，「不希望升到四級，我相信我們也不會到那裡。」

▲10天累計1307例本土病例。（圖／記者曾筠淇製）

據了解，5月10日可算是本土病例逐漸爆發的起點，當日新增3例本土病例，11日增加7例、12日增加16例、13日新增25例、14日新增29例、15日新增180例、16日新增207例、17日新增333例、18日新增240例、19日新增267例，這10天加起來一共新增了1307例本土確診病例。

根據指揮中心發布COVID-19疫情警戒標準及因應事項指出，四級警戒的標準為「本土病例數快速增加，14天內平均每日確診100例以上」，且「一半以上找不到傳染鏈」，因此目前尚不會走到這步。