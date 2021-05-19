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三立播美CIA局長訪台未查證 　影響外交公共利益NCC重罰40萬

▲TVBS新聞台 「午間12.13新聞」報導某藝人離婚新聞，出現小孩照片，揭露家事事件之兒童及少年姓名或其他足以識別身分之資訊，已違反兒童與少年福利與權益保障法之規定。 （圖／NCC）
▲TVBS新聞台 「午間12.13新聞」報導某藝人離婚新聞，出現小孩照片，揭露家事事件之兒童及少年姓名或其他足以識別身分之資訊，已違反兒童與少年福利與權益保障法規定，NCC19日裁處新臺幣3萬元。 （圖／NCC）

記者陳世昌／台北報導

NCC19日決議對TVBS、中天新聞、三立新聞報導內容違規予以核處，其中三立新聞涉影響外交公共利益被重罰40萬元；TVBS新聞播出藝人小孩照片，違反兒童與少年福利與權益保障法規定，被處罰3萬元。

中天新聞台於109年6月10日「中天0600晨報破曉新聞」所播新聞，揭露陳情民眾個資，NCC表示，雖然中天新聞台已不存在，但會分別對中天公司及其代表人予以核處5萬元罰鍰。

▲三立新聞台 「1600 iNEWS」、「台灣大頭條」標題有誤導民眾，影響外交等公共利益，違反製播新聞違反事實查證原則，致損害公共利益之規定。（圖／NCC）
▲三立新聞台 「1600 iNEWS」、「台灣大頭條」標題有誤導民眾，影響外交等公共利益，違反製播新聞違反事實查證原則，致損害公共利益規定。（圖／NCC）

三立新聞台109年11月22日播出美國CIA局長訪台新聞，NCC表示，三立除未向外交部或其他單位進行查證，與外交部所發布之新聞不符外，長時間呈現美國CIA局長畫面亦有誤導民眾，致影響外交等公共利益，予以核處40萬元罰鍰。

TVBS新聞台109年5月22日「午間12.13新聞」節目， 因報導某藝人離婚新聞出現小孩照片，揭露家事事件之兒童及少年姓名或其他足以識別身分之資訊，予以核處3萬元罰鍰。

▲中天新聞台 「中天0600晨報破曉新聞」出現「公教人員保險殘廢證明書」揭露當事人資訊，違反個人資料保護法規定。 （圖／NCC）
▲中天新聞台 「中天0600晨報破曉新聞」出現「公教人員保險殘廢證明書」揭露當事人資訊，違反個人資料保護法規定。 （圖／NCC）

NCC19日另有決議發函改進的內容包括，中天新聞台109年11月18日播出「1700中天新聞」、「1800晚間新聞」節目，報導中天新聞台不予換照案有政治介入等內容，缺乏事實查證、平衡報導，有誤導民眾之虞，函請業者就包括：播報涉己新聞時應注意公平原則，呈現多元意見及避免情緒性字詞；事實查證宜詳實等予以改正；三立新聞台109年12月7日「新台灣加油」節目，播出來賓針對連勝文有關新冠肺炎疫苗政策意見之評論，未善盡查證責任，函請業者予以改進事項包括：政論節目來賓對於公共人物所為之評論。

▲▼國家通訊傳播委員會110年5月19日第964次委員會議審議核處節目一覽表（圖／NCC）▲▼國家通訊傳播委員會110年5月19日第964次委員會議審議核處節目一覽表（圖／NCC）

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