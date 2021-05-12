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裴偉請辭董事長！NCC審《鏡電視》新聞台可能重頭來過

▲▼鏡電視董事長裴偉請辭董事長，鏡電視新聞台申設案可能生變。（圖／翻攝經濟部商工登記）
▲裴偉請辭鏡電視董事長，鏡電視向NCC申設新聞台案可能生變。（圖／翻攝經濟部商工登記）

記者陳世昌／台北報導

NCC主委陳耀祥曾感嘆讓他「一個頭兩個大」的新聞台申請新設案又有新狀況。目前正在NCC審議中的《鏡電視》新聞台申請案，傳出董事長裴偉已請辭董事長，該台並於上周重新送出營運計畫書，此舉可能給NCC出了難題，NCC委員很可能會要求《鏡電視》撤回已進行一年半的審議程序重頭再來過。

官員證實，上周收到《鏡電視》發函，擬以以新版本的營運計畫書取代原有的營運計畫，由於舊案已在審理，是否可以直接以新案換舊案？最終仍需委員會做出決議，很可能會要求《鏡電視》撤回舊案、以新案重新申請，如此一來又要從行政審查、外部專家諮詢會議等程序重新來一次。

▲鏡周刊社長裴偉出席《鏡文學驚悚劇場》記者會。（圖／記者林敬旻攝）
▲《鏡周刊》董事長、社長裴偉請辭《鏡電視》董事長，或可降低外界對二媒體關聯性的觀感。（資料照片／記者林敬旻攝）

據悉，《鏡電視》上周不只重新寫了一份營運計畫，還傳出同時擔任鏡電視、精鏡傳媒(鏡週刊)董事長的裴偉請辭鏡電視董事長，如果鏡電視高層出現大變動，也會牽動其新聞台申設案的審議進度、結果。
 
目前NCC審議中的新聞台申請案，除了《鏡電視》新聞台之外，還有台數科今年重新提出的《台灣生活新聞》頻道，東森亞洲新聞台，目前在在補件等行政審查程序中。

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