120M寬頻月費400元！有線電視推出「學生防疫短租方案」上網服務



▲大豐有線電視18日推出寬頻上網120M月費400元「學生防疫短租方案」，提供學生在COVID-19疫情期間聯網服務。（圖／資料照片）



記者陳世昌／台北報導



因應COVID-19疫情變化，一般民眾與高中以下學生在家時間大幅增加，有線電視業18日紛紛推出各種優惠服務，其中台數科在疫情期間共推出4項宅經濟服務；大豐、Home+中嘉不約而同推出防疫優惠120M寬頻月費400元，不論居家上班、遠距上課皆適用。



中嘉表示，即日起推出新舊用戶宅家抗疫系列方案，包括新客戶限時優惠120M上網只需月繳399元、居家辦公1G頻寬月付1299元，再贈ASUS筆電與office365。如果是頻寬低於100M的老用戶，享有免加價升速體驗30天。如果是對近期到府安裝有疑慮的客戶，凡5月底預約申辦指定案型，6/15後安排供裝，即贈最高9000元看片金。





▲中嘉有線電視新客戶限時優惠120M上網只需月繳399元，（圖／記者陳世昌攝）

在新北市、高雄市擁有大量有線電視及寬頻用戶的大豐電表示，針對學生遠距線上學習需求，部分家長也必須陪伴幼童在家遠距上班，民眾宅在家娛樂、學習及工作時間拉長，對於網路的需求也更高，旗下大大寬頻及高雄大大新寬頻自5月19日起特別推出半年期短合約，同時搭配超值「學生防疫方案」，120M每月只要400元。





▲台數科「哈TV」（圖／台數科提供）



台數科4項宅經濟服務分別針對宅娛樂、宅健康、宅購物、宅關懷，在OTT TV收視上，可在4K聯網型數位機上盒「哈TV+」收看 LINE TV、HBO GO 等平台影音，還可以透過機上盒連接血壓與額溫計、電視購物、打遠距網路影音電話等功能。



TBC（台灣寬頻通訊）也看準全台停課及家長在宅照護延伸的寬頻商機，同步推出短期半年合約「光直達防疫專案」，優惠價格500M每月899元、200M每月649元、120M每月只要599元，同時申裝有線電視，優惠免收有線電視裝機費，每月光直達月租費還可再優惠50元。