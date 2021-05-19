快訊／連5日本土破百人！　陳時中：全國即起升三級防疫警戒

記者嚴云岑／台北報導

本土新冠疫情大爆炸，4天累計959人確診，今（19）日又新增267例。連續5天確診百人，指揮中心今（19）日宣布全國升為三級防疫警戒，由中央出手協助地方。

指揮官陳時中表示，除了台北、新北市，也陸續增加，因染疫縣市別超過一半，指揮中心宣布即起升為三級防疫警戒，全國齊一腳步一同抗議。每天上午召集地方縣市政府長官，由陳宗彥副指揮官主持，每天召開防疫會議、檢視防疫進度、駁斥假訊息。

新冠疫情從社區燒進醫院，台大醫院上午證實已有10名員工篩檢陽性，有人有萬華足跡；而爆發院內感染的亞東醫院，也再新增3人確診，其中包過一名陪病家屬。三總松山院區、北市聯醫松德院區也陸續新增醫護染疫。

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本土疫情大爆發，全台採檢量也爆炸，各大醫院急診紛紛大喊吃不消，也籲廣設篩檢站分擔人潮。陳時中昨日呼籲，目前醫學中心量能很珍貴，雖然確診陽性的人就會被收治，但如果是輕症的人就會被要求移出，因為要將醫學中心的量能保留在跟性命相關的治療上面，讓大家的致死率降低，因此呼籲輕症的人請盡量不要到醫學中心來，「若把醫學中心的量能用在輕症上，是得不償失的一件事情」。

指揮中心專家諮詢小組成員黃高彬向《ETtoday新聞雲》證實，上周專家小組已經決議方案，確診住院者無症狀或者輕症，距離發病達到10天，Ct值採檢大於30可以解除隔離；若Ct值小於30則移往集中檢疫所7天，期滿不用採檢即可解除隔離返回社區。