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日首相熱線越總理：反對中國片面改變東、南海現狀

▲▼日本首相菅義偉與越南總理范明政（Pham Minh Chinhh，左）通話。（圖／路透）

▲日本首相菅義偉與越南總理范明政（Pham Minh Chinhh，左）通話。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

日本首相菅義偉17日與4月甫就任的越南總理范明政舉行首次電話會談，兩人並對中國改變東海和南海現狀的意圖，表達強烈反對和嚴重關切。雙方更對中國允許海警局使用武器的《海警法》表達同樣立場。

根據日本《共同社》與外電報導，此場電話會談是由越南提議舉行，過程約30分鐘。日本首相菅義偉在電話會談中表示，為了實現「自由開放的印度─太平洋，願意和越南進一步強化雙邊關係」，在軟硬體基礎設施、能源、環境和數位等方面有很多合作的可能。范明政則表達發展雙邊關係的期待，而且兩人就2023年日越建交50周年發展雙邊關係達成共識，菅義偉也在電話中邀請范明政訪問日本。

對於中國政府近來頻頻在南海的舉動，包括對越南控制的西沙群島（越南稱黃沙群島），以及越南外海的東京灣（Gulf of Tonkin）海域片面實施禁漁令，越南當局表達無法接任，認為中國政府的片面措施是侵犯越南對西沙群島的主權。

菅義偉與范明政在電話中同意，兩人強烈反對和嚴重關切中國試圖片面改變南海和東海現狀的行為。雙方也同意在聯合國、東南亞國協（ASEAN）等多邊論壇上保持密切合作。

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