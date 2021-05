英歐海軍「重返亞洲」較量中國？　台灣成印太軍事核心

▲英國皇家海軍伊麗莎白女王號航空母艦(HMS Queen Elizabeth)。(圖/翻攝自推特/@HMSQNLZ)

實習記者徐于文/綜合外電報導

近日南海與印太海域局勢緊張,引起極大國際關注,自美國國務卿布林肯(Anthony Blinken)3月參訪歐洲後,包括英國、德國、法國在內等歐洲國家紛紛宣布,將派遣海軍至南海,促進實施「航行自由」,打擊中國極速擴展勢力,並分析位在印太地理中心的台灣未來處境。

據《BBC中文網》報導,英國皇家海軍艦隊預計5月啟程亞洲,由英國最新航母「伊莉莎白女王號」(HSM Queen Elizabeth)率領,隨行還有6艘皇家海軍艦艇、14架海軍直升機等,顯示加強國際影響力的決心,更引發歐洲等國「重返亞洲」等議題。航程預計穿越南海與東海緊張地區,但並不會直接穿越台灣海峽,避免與中國的過度摩擦。

中國官方與輿論對此怒批,這些行動並未達成航行自由,反而擾亂印太地區和平與穩定,《環球時報》更稱英國只是在「向美國表示忠心,打臉充胖子.」

美國總統拜登自上任起,竭力修復與歐洲盟友關係,並拉攏印太地區國家進行對話,向其展現軍事影響力與聯盟意願,希望牽制並減弱中國地區勢力,並討論如何解決台灣問題.

英國《經濟學人》5月雜誌封面直呼台灣為「世上最危險的地方」,引述台灣在美中對抗下的危險處境,隨著中國軍事野心持續壯大,台海周遭軍事活動快速攀升,中方頻繁襲擾台灣空域,進行「模擬戰爭」,因此美國地域影響力將逐漸縮小.

Taiwan is the most dangerous place on Earth. A war over the island would be a catastrophe: America and China must work harder to avoid it. Our cover this week https://t.co/5tTHsPdNfL pic.twitter.com/8CKOLDP1GR