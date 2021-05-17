英歐海軍「重返亞洲」較量中國？　台灣成印太軍事核心

▲英國皇家海軍伊麗莎白女王號航空母艦（HMS Queen Elizabeth）。（圖／翻攝自推特／@HMSQNLZ）

實習記者徐于文／綜合外電報導

近日南海與印太海域局勢緊張，引起極大國際關注，自美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）3月參訪歐洲後，包括英國、德國、法國在內等歐洲國家紛紛宣布，將派遣海軍至南海，促進實施「航行自由」，打擊中國極速擴展勢力，並分析位在印太地理中心的台灣未來處境。

據《BBC中文網》報導，英國皇家海軍艦隊預計5月啟程亞洲，由英國最新航母「伊莉莎白女王號」（HSM Queen Elizabeth）率領，隨行還有6艘皇家海軍艦艇、14架海軍直升機等，顯示加強國際影響力的決心，更引發歐洲等國「重返亞洲」等議題。航程預計穿越南海與東海緊張地區，但並不會直接穿越台灣海峽，避免與中國的過度摩擦。

中國官方與輿論對此怒批，這些行動並未達成航行自由，反而擾亂印太地區和平與穩定，《環球時報》更稱英國只是在「向美國表示忠心，打臉充胖子．」

美國總統拜登自上任起，竭力修復與歐洲盟友關係，並拉攏印太地區國家進行對話，向其展現軍事影響力與聯盟意願，希望牽制並減弱中國地區勢力，並討論如何解決台灣問題．

英國《經濟學人》5月雜誌封面直呼台灣為「世上最危險的地方」，引述台灣在美中對抗下的危險處境，隨著中國軍事野心持續壯大，台海周遭軍事活動快速攀升，中方頻繁襲擾台灣空域，進行「模擬戰爭」，因此美國地域影響力將逐漸縮小．

Taiwan is the most dangerous place on Earth. A war over the island would be a catastrophe: America and China must work harder to avoid it. Our cover this week https://t.co/5tTHsPdNfL pic.twitter.com/8CKOLDP1GR — The Economist (@TheEconomist) April 29, 2021

台灣國防智庫「國防安全研究院」研究員陳亮智強調，中國在歐洲等國經濟影響力極大，導致歐洲有效牽制力相對較弱，反而是日本、印度及澳洲3個「四方對話」成員，將會是制衡中國海軍關鍵之一．

台灣軍事專家蘇紫雲博士繼續解釋，雖然從力量來看，中國與台灣軍力規模差異極大，台灣需要透過提升軍事力量與結構，顯示出「認真自衛」決心，進而製造「不對稱槓桿」．他比喻說到，「就像車子要換輪胎，是由一個小的點把很重的車子舉起來」，「這種不對稱策略使得小規模的力量可以反抗大規模力量．」