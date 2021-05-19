看病零接觸！全台4012家醫療院所提供「視訊診療」服務

▲醫師進行視訊診療作業。（圖／記者林悅翻攝）



記者許展溢／台北報導

台灣新冠肺炎疫情不停爆發，多間醫院量能減少，甚至暫停非必要業務，降低人與人接觸高風險，為因應許多民眾可能只是要例行回診，或真的有身體其他不適等狀況，健保署祭出「視訊診療」服務，截至目前登記的已有4012家醫療院所，預計會先實施到5月28日。

對於民眾診療，健保署指出，因應 COVID-19 之視訊診療，照護對象包括配合居家隔離、居家檢疫或自主健康管理，經衛生局轉介之無發燒或呼吸道症狀且有醫療需求。依中央流行疫情指揮中心防疫政策增列之適用對象，暫定至5月28日止，擴大為門診病人。

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▲▼視訊診療掛號、看診流程。（圖／健保署提供）



健保署進一步說明就醫流程，屬居家隔離、居家檢疫或自主健康管理者，由衛生局轉介至指定視訊診療之醫療機構，安排看診。非屬居家隔離、居家檢疫或自主健康管理者：民眾撥打指定之視訊診療醫療機構視訊診療門診掛號專線，或上網至指定之視訊診療醫療機構網頁掛號，約定診療時間。衛生局指定之視訊診療醫療機構資訊，可至健保署網站「視訊診療」查詢。

而領藥方式，健保署表示，由家屬或代理人至醫療機構繳費、過卡及領藥，或由醫療機構藥師將藥品送至病人住所並收費（掛號費、部分負擔）。健保署醫務管理組專委韓佩軒受訪表示，目前名單上已有的醫院283家，診所3729家，共4012家醫療院所，暫定會實施到5月28日。

▲視訊診療領藥流程。（圖／健保署提供）



韓佩軒提到，全台特約醫療院所21098家，醫院471家，若現在還沒有加入的願意做，只要到地方衛生局核定就可，希望愈多家加入，減輕醫療院所和民眾負擔，至於後續會不會延長，會再配合指揮中心指示。