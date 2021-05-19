谷關七雄「馬崙山」驚傳火燒山　警消徒步搶滅

▲馬崙山山頭冒出火煙，疑似火燒山。（圖／東勢林管處提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市谷關七雄之一的馬崙山19日上午傳出疑似森林火警，東勢林管處接獲和平區斯可巴部落居民通報，立即派員趕往現場救火，並報請空勤總隊派直升機空勘，後續將視火場狀況持續動員人力滅火。

．中午12時15分更新詳細火警地點及照片．

經空勤總隊空勘，發現火點位於東勢林區管理處轄管八仙山事業區第102林班，火場地勢陡峭，為針闊葉混合林，落葉腐質層堆積，增加救火難度，現場人員正積極滅火，呼籲民眾勿前往新山馬崙山區，避免影響救災，東勢林管處將持續全力搶救，期能早日撲滅火勢。

▲經查，火點位於東勢林區管理處轄管八仙山事業區第102林班。（圖／東勢林管處提供）

東勢林管處表示，19日上午7時30分許接獲和平區斯可巴部落居民通報，稱馬崙山附近出現火煙，疑發生火燒山，東勢林管處麗陽工作站隨即派遣人員前往偵查，並集結約20人於8時許前往火場，但徒步到火場須2至3小時才可抵達，目前也已報請空勤總隊派直升機空勘，後續將根據火場狀況持續動員人力滅火。

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