　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

谷關七雄「馬崙山」驚傳火燒山　警消徒步搶滅

▲▼ 。（圖／東勢林管處提供）

馬崙山山頭冒出火煙，疑似火燒山。（圖／東勢林管處提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市谷關七雄之一的馬崙山19日上午傳出疑似森林火警，東勢林管處接獲和平區斯可巴部落居民通報，立即派員趕往現場救火，並報請空勤總隊派直升機空勘，後續將視火場狀況持續動員人力滅火。

．中午12時15分更新詳細火警地點及照片．

經空勤總隊空勘，發現火點位於東勢林區管理處轄管八仙山事業區第102林班，火場地勢陡峭，為針闊葉混合林，落葉腐質層堆積，增加救火難度，現場人員正積極滅火，呼籲民眾勿前往新山馬崙山區，避免影響救災，東勢林管處將持續全力搶救，期能早日撲滅火勢。

▲▼ 。（圖／東勢林管處提供）

▲經查，火點位於東勢林區管理處轄管八仙山事業區第102林班。（圖／東勢林管處提供）

東勢林管處表示，19日上午7時30分許接獲和平區斯可巴部落居民通報，稱馬崙山附近出現火煙，疑發生火燒山，東勢林管處麗陽工作站隨即派遣人員前往偵查，並集結約20人於8時許前往火場，但徒步到火場須2至3小時才可抵達，目前也已報請空勤總隊派直升機空勘，後續將根據火場狀況持續動員人力滅火。

居家不出門也可以囤貨

【更多新聞】

台中520設10快篩站　市府：民眾遇3狀況快來...「這種人」就免了

按摩館假關門「室內偷偷做」　短髮妹穿下身失蹤接客

大里2確診者生活範圍「方圓5公里」大消毒　中心點公佈了

ET快訊
D奶妹發燒37.7度躲租屋處賣春！　緊急送醫追嫖客
終於等到！　超商限時1天「經典美式、拿鐵買1送1」
停電A-F組別會改變！　台電回應「這些地區」有更換
不只朝陽！東海大學也傳有學生染疫　住宿生想逃回家遭限制外出
午後恐停電！　台電改規則：A到F組輪流實施
獨／三總松山院區增1確診　醫接觸過進香團護理師「二採轉陽」
亞東「8D病房」護理師血淚告白　長官下封口令！她怒：只會講幹
4女3男都沒戴！　中空熱褲妹無罩上陣
快訊／亞東醫院「今再增3人染疫」　院方證實
快訊／政院宣布：40萬劑AZ疫苗下午4點抵台
打不了！　SBL宣布台啤、裕隆並列冠軍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南近千警力查緝17大娛樂場所　12家業者照營業各罰6萬

全台首例！發燒D奶妹逃彰化租屋賣春　緊急送醫追嫖客

《火神的眼淚》接生橋段高雄上演　男嬰父帶彌月蛋糕致謝

獨／八大「躲到飯店」開趴偷上班！知情人士曝：三重、中和都有

外籍女陪侍轉戰南投、埔里小吃部？警突襲28家業者結果曝

傳「北部八大下台中工作」！大里小吃部偷營業被抓包…最高罰30萬

與女同事「人與人連結」遭妻求償百萬　人夫一舉動讓小三免賠

中空熱褲妹違防疫禁令！無招牌按摩店偷營業　4女對3男無罩上陣

試圖撤銷空服員外站人員津貼稱暴利行為　華航敗訴確定

谷關七雄「馬崙山」驚傳火燒山　警消徒步搶滅

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

兩車「相互擠」？騎士過彎想超車　右側硬鑽...下秒直撞上慘摔倒地

平頭哥慘了「不戴口罩還打店員」 侯怒：最重罰！動員千人全市稽查

「請支援輸贏！」女客怒扯下口罩　全聯店員肉搏壓制：妳等警察來

平頭哥「不戴口罩、拒填實聯制」 店員：法律有規定！竟被狂打在地

【社畜時代】 吃我喝我用我 蹭飯同事要不要臉?｜EP.319

新手爸「半夜1打2新生兒」全紀錄 徹夜沒睡狂餵奶！崩潰：救命R～

台南近千警力查緝17大娛樂場所　12家業者照營業各罰6萬

全台首例！發燒D奶妹逃彰化租屋賣春　緊急送醫追嫖客

《火神的眼淚》接生橋段高雄上演　男嬰父帶彌月蛋糕致謝

獨／八大「躲到飯店」開趴偷上班！知情人士曝：三重、中和都有

外籍女陪侍轉戰南投、埔里小吃部？警突襲28家業者結果曝

傳「北部八大下台中工作」！大里小吃部偷營業被抓包…最高罰30萬

與女同事「人與人連結」遭妻求償百萬　人夫一舉動讓小三免賠

中空熱褲妹違防疫禁令！無招牌按摩店偷營業　4女對3男無罩上陣

試圖撤銷空服員外站人員津貼稱暴利行為　華航敗訴確定

谷關七雄「馬崙山」驚傳火燒山　警消徒步搶滅

快訊／水情拉警報！新竹地區擬亮紅燈「6／1分區限水」

西螺福興宮每3小時消毒　董監事輪班！婉拒志工團幫忙降低人流

吳淡如家住Ｈ組免停電！曝社區秘辛：跟一棟白色建築物有關

快訊／台中某機械公司員工確診！公司曝：與彰化感染源有共同足跡

靈鷲山活動延期改線上直播　員工「遠距辦公」少數分流上班

億級農舍藏鳳梨田旁！造價7千萬擁專業SPA池　傳賣2年無人問

疫情升溫　5搶1中華隊球員打疫苗人數增加　

快訊／國泰金證實仁愛大樓員工確診　接觸者核酸檢測公司埋單！

台南近千警力查緝17大娛樂場所　12家業者照營業各罰6萬

快訊／水情拉警報「桃園、林口變橙燈！」　台南、高雄工業戶節水率升至13%

社會熱門新聞

物流車起火防疫酒精近乎全毀　警消國3上緊急搶救

上百「萬華女陪侍」逃中南部！這縣市趁機吸收

阿公店三絕公開！「敢脫敢玩」讓竹科男來朝聖

按摩館假關門　室內偷營業被抓包

中空熱褲妹違防疫禁令！　無招牌按摩店偷營業

新店男狂咳2天沒送醫！　媽痛哭：放著等死？

肚子上插著一把刀！高雄口罩男陳屍中央公園

清查萬華80女陪侍　警追27失聯者

南投男殺妻塞紙箱！躲萬華數日落網

大寮監獄挾持案爆「戒護科長拿囚換命」　6逃犯點名他必須死！

疫情爆發警察卻更忙！長官帶領基層接觸人群…超扯原因曝

新店男確診「狂咳2天」竟無法就醫　衛生局：沒病房

3天飆348確診！阿公店由來曝　萬華被打造「情色中心」

台開經理用小舅子帳戶　爽賺內線

更多熱門

相關新聞

南投連爆2火燒山！草屯下平林濃煙竄天續灌救

南投連爆2火燒山！草屯下平林濃煙竄天續灌救

春雨不來、旱象不止，山林火警再度蠢動：仁愛鄉中正村和草屯下平林地區，昨（7）日中午和今天上午分別傳出火燒山，南投消防局分別派出多個分隊前往灌救；目前仁愛方面火勢已稍被控制，由消防隊現場戒備，草屯方面則仍持續撲滅中。

林母悲痛認屍：不知道女兒這麼不快樂

林母悲痛認屍：不知道女兒這麼不快樂

台中3男女車內燒炭亡　最後一通電話曝光

台中3男女車內燒炭亡　最後一通電話曝光

中心瓏、望月峰獻堂登山步道火燒山　

中心瓏、望月峰獻堂登山步道火燒山　

高雄內門傳火燒山　延燒26小時滅不了

高雄內門傳火燒山　延燒26小時滅不了

關鍵字：

馬崙山谷關火燒山

讀者迴響

熱門新聞

台大醫院員工確診「已有10人陽性　即起停收病人

即／高雄市衛生局證實！　美術館區也淪陷

即／高雄市疫情有重大變化？市府10點加開緊急記者會

即／朝陽科大疑學生確診　中市府清消大隊急派員消毒

單親媽確診送醫！國小女兒也染疫「獨自在家挨餓」

政院推簡訊實聯制　掃描QR Code後免填資料

醫坦言：現在封城也沒用！　專家點出3關鍵拖垮台灣

扯謊無同桌葡萄媽！　女保險員確診害髮型師染疫

輿情衝擊難承受　蘇揆一通電話錯過防堵黃金時刻

和買春男住亞東同樓層確診亡　女兒心碎曝內幕

物流車起火防疫酒精近乎全毀　警消國3上緊急搶救

北部全淪陷！　今年1064例最新本土確診地圖

嘉義市也淪陷！　北部民眾搭高鐵南下出遊檢出陽性

懶人包／簡訊實聯制5大QA一次看

興達電廠主任「疑不爽背黑鍋」！揭2次停電內幕

更多

最夯影音

更多
台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲
大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

兩車「相互擠」？騎士過彎想超車　右側硬鑽...下秒直撞上慘摔倒地

兩車「相互擠」？騎士過彎想超車　右側硬鑽...下秒直撞上慘摔倒地

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面