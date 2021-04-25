霧峰中心瓏、望月峰獻堂登山步道火燒山　不排除人為縱火

▲霧峰中心瓏登山步道25日上午發生雜草火警。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市霧峰區25日上午10時許發生2起雜草火警，分別是立法院民主議政園區後山的中心瓏登山步道、以及霧峰區公所附近的望月峰獻堂登山步道，火勢於中午12時許順利撲滅，由於近來霧峰接連發生山林火警，消防人員不排除是人為縱火，詳細起火原因仍須進一步調查。

台中市消防局表示，今日上午10時許接獲民眾報案，稱霧峰區立法院民主議政園區後山的中心瓏步道內的竹林起火，立即派遣霧峰、大里、仁化等分隊共8車20人前往，到場發現燃燒面積約450平方公尺；另外，霧峰區公所附近的望月峰獻堂登山步道也出現火燒山，派遣霧峰、大里、仁化、十九甲等分隊趕赴滅火。

2起火警消防人員均利用消防水帶接力的方式滅火，經2小時灌救，火勢均約在下午近1時順利撲滅，所幸無人傷亡。消防人員表示，根據以往經驗，雜草火警多數發生於清明節附近，但如今已快5月，霧峰區卻接連發生火燒山，不排除有人為縱火可能，也呼籲民眾注意用火、不要亂丟菸蒂。

▲消防人員將火勢於近1時順利撲滅，幸無人傷亡。（圖／記者白珈陽翻攝）

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