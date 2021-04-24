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高雄內門傳火燒山！直升機載湖水灌救　火勢延燒26小時「滅不了」　

▲▼ 高雄內門發生火燒山意外 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄內門區發生火燒山意外，火勢延燒26小時尚未撲滅。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄內門區金竹國小後方昨(23日）下午約2點多發生火燒山意外，消防局獲報後與相關單位林務局立刻派員前往灌救，無奈搶救至今火勢延燒超過26個小時尚未撲滅，空勤總隊今（24日）出動一架直升機從美濃載運7趟湖水前往協助滅火，火勢目前已逐漸縮小，但仍未完全熄滅。

消防隊表示，這起意外所幸無人員傷亡，但由於山區地勢高低不一，不易拉水線灌救，每條水線至少都要拉3到4百公尺才有機會靠近火點，部分水線根本沒有那麼長、無法派上用場，截至今日為止，消防隊一共出動18車33人次前往灌救，林務局也派出20人前往協助，甚至向空勤總隊申請直昇機幫忙滅火，從今日早上截至稍早一共飛行7趟，從美濃湖載水前往灌救。

據了解，這起火燒山意外，真正起火原因尚待釐清，目前傳出疑似在火警意外發生前，有不明人士前往私自燃燒木頭等廢棄物，結果疑似因為風大，且山區乾燥、易燃，進而引發森林大火。

▲▼ 高雄內門發生火燒山意外 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄內門區發生火燒山意外，消防局與林務局皆出動派員滅火。（圖／記者黃子倩翻攝）

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