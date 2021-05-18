按摩館假關門「室內偷偷做」　短髮妹穿下身失蹤接客

▲按摩館假關門「室內繼續做」，短髮女穿「下身失蹤」接客。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者趙蔡州、游瓊華／台中報導

台灣新冠肺炎疫情日益嚴峻，包含雙北、台中等多個縣市已經下令八大行業暫停營業。台中市警方日前在複查強制停業的店家時，發現西屯區有一間SPA美容會館雖然鐵門關起，但內部卻仍照常營業接客，有2名女子在替2名男客按摩，隨即蒐證並通報主管機關，將依《傳染病防治法》對業者開罰。

台中市政府為防堵疫情擴散，除了宣布進入準三級警戒、展開第三級警戒兵推外，15日也公告全市八大行業暫停停業，避免發生群聚成為防疫破口，不料西屯文心路有一間SPA美容會館表面上配合停業，將鐵門拉下且貼上暫停營業的公告，內部卻仍照常營業接客。

▲員警請業者開門接受調查。（圖／記者游瓊華翻攝）

警方在現場稽查時發現，雖然該店鐵門未開，內部仍有燈光、冷氣運轉等情況，隨即請業者開門接受調查，查出該店確實未遵守規定，有2名女子在替2名男客按摩，其中一名更穿著「下身失蹤」的衣服，立刻蒐證並通報主管機關，後續將依《傳染病防治法》對業者開罰。

台中警局第六分局分局長吳耀南表示，警方將持續加強取締不法、防堵疫情破口，對於違反相關防疫規定的業者，警方必會嚴格執法，收集相關事證函請市政府權責機關依法開罰，呼籲業者切勿心存僥倖心態，應確實遵守防疫規定，共同守護國人健康。