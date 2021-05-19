嫌在家太廢！準大學生藉口「裝手機架」出門...網嗆爆：給我待好

▲準大學生整天在家讓他受不了。（示意圖／Pixabay）



實習記者周依儒／綜合報導

指揮中心今（19）日宣布全國進入三級警戒，在這之前已有許多民眾自發性發起「在家耍廢救台灣」行動，儘管無聊，但避免出門與人群接觸，才可讓台灣趕緊度過這波危機。不過卻有一名準大學生嫌每天在家太廢，讓他好鬱悶，本想偷偷去機車行裝手機架，卻被家人阻止，想問大家每天在家到底可以做什麼？

一名網友在Dcard上發文表示，自己平常是個很愛往外跑的人，但突然被疫情限制住，工讀的排班也被取消，身為準大學生的他只能每天住家裡花爸媽的錢，乾脆假借要去機車行裝手機架，可以出門透風，但豈料卻被家人識破，「那個沒那麼重要！不要找藉口出門歷險」，讓他無奈地問大家「到底這段時間要做什麼？」

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▲大學生發文喊在家好無聊。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出後引起網友罵聲，紛紛表示，「裝手機架真的沒那麼重要，現在最重要的是你待在家好好做防疫」、「裝手機架啊不能出門，請問是要幹嘛？何必現在冒風險出門，說不定你身邊的就是在潛伏期的人」、「拜託你在家待好」、「我跟你一樣現在超痛苦，但沒事還是乖乖待在家別出門吧」、「又不能出門到處騎車，裝手機架幹嘛？」

不過也有不少善心網友給建議，「追劇、打遊戲、做甜點、看電影、跟朋友視訊、睡到飽、拼圖」、「趁機打掃房間啊，趁這個時候斷捨離」、「看影集或睡覺，時間會過很快」、「在家運動啊」、「健身、學做料理」。