彰化葡萄果農無辜被退訂！　農委會：新冠肺炎不會感染農產品

▲農糧署說明，國內葡萄面積約2,800公頃，年產量約9萬7千公噸。（圖／農糧署提供）

記者許展溢／台北報導

近期彰化有葡萄販售業者確診，外界以「葡萄媽媽」、「葡萄家族」稱之，引起部分消費者對彰化葡萄產生不必要的疑慮，農委會主委陳吉仲今（19日）被問此事強調，若影響到農產品和價格，農委會都會處理。

陳吉仲說，防疫要做好，但防疫資訊也要正確，葡萄跟防疫是兩件事，農產品不會帶任何病毒，所有任何可能影響到農產品供需和價格，農委會都會處理。另外，陳吉仲也在臉書提到，此事波及毫不相關的葡萄果農被退訂，必須要說，正確的疫情資訊有所警覺固然是防疫非常重要的一環，但不當的聯想與揣測，不但無助於防疫，反而可能會讓無辜的人遭受無妄之災，要非常嚴正澄清，這次確診的是販賣葡萄的業者，並不是果農，彰化的葡萄也沒有任何傳染病毒的疑慮，請消費者儘管放心。

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▲陳吉仲說，若影響到農產品和價格，農委會都會處理。（圖／記者屠惠剛攝）

農糧署說明，國內葡萄面積約2,800公頃，年產量約9萬7千公噸，主要產區包括彰化、台中、苗栗及南投等地，栽培管理技術獨步全球，全年皆可生產葡萄，該署近年輔導農友搭建溫室設施可在冬季防風保溫，生產3至5月早春葡萄；另其他產區採用一年二收模式生產6至8月夏果及12至1月冬果，有效分散產期，並輔導農友搭配套袋防止有害生物危害，生產產銷履歷驗證葡萄，果品衛生安全。

農糧署強調，新冠肺炎不會感染農產品或是對農產品的品質衛生有任何影響，消費者可以安心，但另一方面，新冠肺炎衝擊到農產品消費者採購型態，該署透過產地直銷及各種措施強化行銷，也鼓勵大家除了加強自身防疫，放心多選購新鮮營養的在地農產品，提高身體抵抗力，支持農民與支持台灣農業。