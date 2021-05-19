酷課雲當機遭爆「30秒500人上線限制」　網轟：去年就該準備好

▲許淑華。（資料照／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

雙北地區高中以下學生全部停課，改採線上教學的「酷課雲」系統負載過量，開放首日就大當機。民進黨台北市議員許淑華指出，大當機的原因是系統上線入口有「30秒500人」的限制，超過就會當機。許多網友知道原因之後，怒批「去年就該準備好的事」。

許淑華在臉書指出，台北市政府17日很自信喊出要使用酷課雲「停課不停學」，卻發生系統當機登不進去的災情，而大當機的原因是系統上線入口有「30秒500人」的限制，超過就會當機，因此，教育局宣布採取分區分流的方式處理，「但這個人數限制在宣布停課不停學前不知道嗎？大當機顯然是教育局缺乏評估的結果」。

許淑華提到，酷課雲的經費從2017年只有480萬元，到2021年已增加至1160萬元，這段期間有沒有進行過系統壓力測試？花1000萬元搞這個烏龍，到現在還要用分流方式才能登入，況且去年受到疫情影響，線上學習需求便大幅上升，網站瀏覽人次累計將近4000萬，「教育局根本是後知後覺，早該做壓力測試，不然經費一年比一年多，花到哪去？」

貼文一出後，網友紛紛留言「去年就該準備好的事，真的很無言」、「明明有一整年的時間準備」、「昨晚測試就已經大當機了」、「為何他當初還要把酷課雲講得那麼厲害，這不是跳票什麼才是跳票」

還有網友說「為何不做成像函授那樣的方式，把教學影片預先錄製好放到網路上，學生可以自己找時間去學習，還可以重複看很多次」、「看完新北市記者會，再聽到台北市教育局的報告，整個火氣都上來了，台北市政府是在幹嘛啊？連市長說的適當部署都沒有好嗎？」