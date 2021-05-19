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台產「防疫保單」理賠申請475件　兩週增加96件！

▲▼台產險針對新冠肺炎所推出的防疫保單，一推出就受到民眾歡迎，掀起一波搶購熱潮。在保單1/25最後銷售日當天，台產險總公司外又聚集一批搶搭保單末班車的搶購民眾，蔚為奇觀。（圖／記者湯興漢攝）

▲金管會透露，台產「防疫保單」申請理賠已逾400件。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳依旻／台北報導

金管會保險局局長施瓊華今（19）日在立法院財委會上備詢時透露，台產「防疫保單」最新理賠件數，截至5月17日已475件。和5月3日的379件相比，兩週增加96件，等於一天少賠6件。

金管會主委黃天牧今（19）日赴立法院財委會進行「因應防疫需求，研議股東大會改由線上召開之可行性」專案報告；立委羅明才、李貴敏、賴士葆等人都關心目前疫情嚴峻，但市面上卻有幾家防疫保單喊卡，黃天牧指出，其實有些防疫保單都是產險公司推的，但其他醫療險都有納入新冠肺炎（COVID-19），現在只是暫時停止受理，但還有很多張供民眾選擇；被問起「防疫保單」目前理賠件數，金感會保險局局長施瓊華表示，整體658件理賠申請，每家公司不一樣。

羅明才續問，台產「防疫保單」目前理賠數字，施瓊華透露，目前統計到5月17日，大約有475件；李貴敏在質詢時關心，會不會有發投保後不理賠的情形？黃天牧強調，業務員收件之後就是承諾了。

金管會昨日公布「防疫保單」最新銷售狀況，截至5月17日為止，產險業銷售284萬件，保費收入超過13億，前3名分別是台灣產物保險、富邦產險、國泰產險；但有3家公司的「防疫保單」停售，分別是台產的「防疫保單」、新安東京海上產險「兒童照顧險」、國泰產險「心疫滿分」，都是基於持續營運考量。

國泰產險證實，因應疫情發展，全面配合政府防疫需求，為了減少客戶及同仁接觸風險及防疫安全，並考量公司風險胃納等相關原因，自110年5月19日起停售「心疫滿分」專案。

國泰產險指出，因為「心疫滿分」專案2月中旬開賣至今3個月，因近期新冠肺炎疫情發展快速，致使本專案詢問度增加銷售量較初期倍增，客戶與同仁接觸頻率提高，使客戶及同仁群聚接觸風險亦同步增加；另估計近日累計的銷售量將達到公司原預設的風險胃納量，為落實風險管理政策及穩定經營，故停售「心疫滿分」專案。若消費大眾仍有相關保險保障需求，本公司也有其他健康險商品可供選擇。

新安東京產險則在官網公告，因疫情升級，疫情擴散風險已超越該商品當初設計的保障目的，故自即日起暫時停止販售該商品，「之前已投保的保戶權益不會受到任何的影響」，也就是只要符合保單理賠條件者，都可以獲得理賠。
 

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