老公過逝留龐大債務　屏東婦罹癌急需醫藥費...枋寮警發動募款

▲枋寮警分局歸崇派出所所長陳啟超發動募款助人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣獅子鄉有一名婦人，近日被診斷罹患子宮癌，急需大額醫藥費，由於她清寒家庭，丈夫已逝世且留下龐大債務，與女兒相依為命，平時經濟來源為自身打臨工及女兒照顧，生活面臨困境，枋寮警分局歸崇派出所所長陳啟超日前經由善心人士獲悉，聯絡地方慈善募款，幫她家度過難關。

歸崇派出所所長陳啟超得知這名婦人遭遇後，便聯絡該派出所發起的善心團體「部落心」成員席家文、席光戰、蔡慶銘、尤秀卿、林昱辰、林輝星、蔡妙玲、余東明、蘇幸玲、林沐軒、林姿儀、黃乙欣、蔡妙珍、林煒程、楊美娟、陳詰文、黃連、孫建財、孫梅芳、塗清泉、黃鈴雅、黃慶隆、黃子喬、黃之嫻、林妤蓁、陳品昌、鄭雅芬、鄭雅玲、鄭淑琴、呂秀勸、林明風、郭杏蘭、呂玉田、林淑娟、張嘉芸與該所同仁，共募款新台幣3萬9000元整善款，由所長陳啟超與警員王邦任將善款轉交給於家屬，期能幫助她家稍解燃眉之急。

分局長簡彥匡肯定陳所長主動發起助人善行，協助弱勢家庭，充分發揮警察身為人民保母的形象，更勉勵同仁身在公門好修行，主動發掘轄內亟需救助貧困人家以菩薩心助人之精神，期望善行善念能拋磚引玉，為社會注入源源不絕正能量。

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