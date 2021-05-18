決戰在院外！　屏縣全面提升疫情監控篩檢量能

▲屏東縣長潘孟安18日上午至衛生福利部屏東醫院關心戶外篩檢站 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

昨（17）日單日爆出333個本土病例，屏東縣長潘孟安18日上午至衛生福利部屏東醫院關心戶外篩檢站、專責病房及分艙分流等防疫機制運作情形，確保防疫整備量能及醫療安全。他強調，縣府團隊也超前部署，將緊急採購快篩試劑，規劃社區篩檢站提高篩檢量能及效率，提供縣民最好的醫療服務，讓縣民安心。

▲▼戶外篩檢站。

「決戰在院外！」 縣長潘孟安表示，如今疫情緊張之際，最重要的就是守住醫療第一線。衛生局針對縣內14家專責醫院，督導強化相關防疫應變作為，包含加強門禁管制及環境清消、擴大專責病房數量、啟動分艙分流機制、運用遠距醫療減少民眾出入醫院增加感染風險、醫療營運全面降載、設置戶外採檢區擴大篩檢等。

為因應未來可能更嚴峻的疫情，縣長潘孟安指出將緊急採購快篩試劑及增設社區篩檢站，視疫情發展需要配發至各篩檢站使用，比照流感快篩，檢測時間僅需15至20分鐘內，即可初步篩檢出陽性與否，適用社區群聚感染等大規模檢測需求，有助於分攤檢測量能，及時進行隔離分流作業，提升疫情監管能力及維持醫療運作。

他特別呼籲，疫情期間一切相關資訊以中央疫情指揮中心宣布為主，只要接獲疾病管制署通知，一定會迅速進行軌跡的環境消毒及公佈，請民眾不要過度揣測，造成恐慌，也不要任意在網路上傳播，以免觸法遭到裁罰。

衛生局長施丞貴表示，18日下午將召開縣內22家醫院及基層診所醫療整備會議，共同研商社區感染之醫療通報、轉介、後送及人力支援等應變策略，也已著手規劃衛生所及基層醫師加入戶外篩檢行列。

縣內目前設有14個戶外篩檢站，包含屏基、部屏、枋醫、寶建、恆基、東港安泰、高榮分院、恆旅、潮州安泰、輔英、大新、國仁、國軍分院、南門醫院，民眾有疑似症狀醫院將先分流至篩檢站由醫師評估及採檢，並依症狀進行相關處置，請民眾共同防堵社區傳染，守護縣民健康。

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