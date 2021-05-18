屏東男娃娃機店未戴口罩　疑遭持拖把攻擊！店家PO網警追查

▲▼網友PO網內容、警方回覆截圖。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣新園鄉鹽洲路一家娃娃機店18日凌晨發生疑似一名男子持拖把欲攻擊另一名未戴口罩男子情事，店家發現將影帶PO上社群媒體，警方獲報前往了解，已未見雙方當事人，事後找到被攻擊男子，他表示未受攻擊，警方送他一個口罩，並續查施暴對象。

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▲興龍派出所副所長陳志財說明處理過程 。（圖／記者陳崑福翻攝）

東港警分局於5月18日於東港某社群網站發現，民眾PO網留言反映「有什麼深仇大恨讓你這樣打精神病患嗎？」，轄區的局興龍派出所所長立即派員前往該新園鄉鹽州路某娃娃機店，但並未發現雙方當事人。

洪姓商家向警方表示，於凌晨查看監視器發現娃娃機店內有一男子手持擬似拖把在攻擊另一名未戴口罩的男子，經查看監視器影像發現遭攻擊男子為所轄疑似有附近一名謝姓男子。

員警於是前往關心該遭受攻擊謝男，惟謝男答非所問，也表示未受到攻擊；警方除送他一個口罩外，並將調閱週遭監視器，以釐清案發過程，積極偵辦該案，另通報轄區衛生單位提供防疫衛教。

東港警方呼籲，民眾發現不法人、事、物請立即報案，如有任何問題，歡迎撥打110，警方馬上提供必要服務。

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